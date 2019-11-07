Максим Решетников: итоги выборов - это не «окончаловка», это аванс

Вчера на отчетно-выборной конференции регионального отделения «Единой России» руководство ячейки и член высшего совета партии, губернатор края Максим Решетников подвели итоги работы в 2019 году. В частности, руководители края и партии давали свои оценки прошедшей муниципальной выборной кампании.

Напомним, что по итогам единого дня голосования, 8 сентября 2019 года, «Единая Россия» в Пермском крае получила 250 мандатов (73,53% от общего числа). На выборах 29 сентября победу одержали 27 кандидатов от «ЕР» (58,7% от общего числа мандатов), а на выборах 27 октября — 73 кандидата (68,86%).

Выступая с докладом, Максим Решетников отметил в числе позитивных кампаний выборы в Юрлинском районе (100% победа единороссов), в Кунгурском районе (98%). Наряду с этим глава Прикамья с удовлетворением отметил итоги выборов в Очере, где единороссам долго не удавалось получить большинство, «а сейчас 8 из 12 мандатов». «Очер несколько буксовал, но с приходом новой команды есть шанс на перезагрузку»,— подчеркнул губернатор. Он также заявил о намерении посетить Очер.

В двух территориях партия власти выборы проиграла — в Александровскую и Косинскую думы. По Александровску, отметил глава региона, проведен анализ ситуации.

«Объем направляемых в эту территорию ресурсов довольно велик. Решались вопросы с аварийным жильем, с котельными. Считаю, что причиной провала стала неэффективная работа местного отделения партии. Требуется качественно усилить работу в очень непростом округе»,— сообщил господин Решетников.

Секретарь реготделения Вячеслав Григорьев в своем докладе добавил, что к поражению в Александровске привела «самоуспокоенность». «Избранные депутаты посчитали, что „плавали“, все знают. Кампанию не вели. Этим воспользовались наши конкуренты. К поражению привел брак в работе»,— заявил глава отделения.

Максим Решетников в своем докладе призвал единороссов не расслабляться.

«В целом результаты на выборах говорят, что люди поддерживают курс на преобразования. Они ждут компактной, эффективной и ответственной власти»,— сказал губернатор.

По итогам выборов он отметил, что в Прикамье из правительства, заксобрания и местной власти сформировалась «абсолютно дееспособная команда, способная добиться многого».

«Партия — это избирательная машина и она эффективна, когда постоянное участие в выборах получает поддержку избирателей»,— заметил глава региона. Итоги выборов, по словам губернатора, это «не окончаловка, это аванс, который нам всем предстоит отрабатывать и постоянно поддерживать».