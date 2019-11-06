На известного кузбасского адвоката совершено покушение

В центре Кемерово совершено покушение на известного местного адвоката Сергея Учителя. Об этом “Ъ” сообщили источники из его ближайшего окружения. С огнестрельным ранением юрист доставлен в больницу, сейчас он находится в операционной. Сотрудники полиции, патрулировавшие данный район, задержали стрелка на месте преступления. Его личность и мотивы пока устанавливаются.

По данным СКР, покушение было совершено, когда юрист выходил из офиса коллегии адвокатов «Регионсервис». Пистолетная пуля попала адвокату в грудную клетку. Охранник Сергея Учителя вызвал «скорую».

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

Коллегии «Регионсервис» 18 лет. На сайте коллегии указывается, что ее офисы открыты в пяти городах, штат насчитывает более полусотни юристов. Среди клиентов «Регионсервиса» крупные металлургические и энергокомпании, кредитные учреждения, а также органы власти.

Константин Воронов, Новосибирск