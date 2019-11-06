В Татарстане мужчину осудили за оскорбление начальника отдела ГИБДД

В Тюлячинском районе Татарстана суд приговорил 26-летнего Рустема Гайфутдинова к 240 часам обязательных работ за оскорбление в адрес главы местного отделения ГИБДД, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Мужчину признали виновным по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» (ст. 319 УК РФ).

Суд установил, что инцидент произошел вечером 3 августа 2019 года в селе Большие Нырсы Тюлячинского района. Находясь в нетрезвом виде, господин Гайфутдинов стал оскорблять начальника отделения ГИБДД, который составил на супругу и приятеля осужденного административные протоколы по статьям «Отказ от медицинского освидетельствования» и «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Вину осужденный признал. Приговор вступил в законную силу, уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"