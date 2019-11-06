Курганское УФАС нашло нарушения в аукционе на строительство биатлонного комплекса

Управление федеральной антимонопольной службы России по Курганской области провело проверку аукциона на строительство лыжно-биатлонного комплекса в поселке Увал, который организовало управление капитального строительства Курганской области. Начальная цена контракта составляла 17,8 млн руб. Конкурсная документация была составлена с существенными нарушениями, сообщает пресс-служба курганского УФАС.

Победитель аукциона должен был подписать контракт на строительство биатлонного комплекса 5 ноября. Он взял бы на себя обязательство сдать готовый объект уже 20 декабря. Согласно проекту контракта, на возведение сложного спортивного сооружения, проведение всех коммуникаций, отделку и благоустройство прилегающей территории заказчик отводил всего 46 дней. При этом в строительной документации было указано, что продолжительность работ составляет восемь месяцев.

Кроме того, в технической документации к закупке не было сказано, кто владеет земельным участком, на котором будет вестись строительство лыжно-биатлонного комплекса, и неясно, на каких условиях подрядчик будет осваивать территорию.

Все эти нарушения, по данным курганского УФАС, могли привести к ограничению конкуренции. В ведомстве считают, из-за них на аукцион не заявился ни один участник.

Сотрудников управления капитального строительства Курганской области могут привлечь к административной ответственности за ошибки при составлении конкурсной документации. Им грозит штраф от 10 тыс. до 50 тыс. руб.