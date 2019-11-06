Петербургскому метрополитену передано 15 новых поездов «Юбилейный»

Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») передал ГУП «Петербургский метрополитен» 15 новых поездов с асинхронным тяговым приводом. График поставок ГУП в текущем году заводом выполнен.

Договор поставки 22 поездов модели 81-722.1/723.1/724.1 был подписан в 2015 году. Метрополитен уже получил 120 вагонов из заказанных 176. Все они перевозят пассажиров на Кировско – Выборгской линии метро.

Контракт на поставку оставшихся вагонов будет исполнен заводом до конца октября 2020 года.