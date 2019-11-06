ООО «Геленджик-Биомед» вступило в процедуру банкротства

Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении ООО «Геленджик-Биомед» процедуру наблюдения. Временным управляющим общества утверждена Екатерина Литвин, состоящая в Ассоциации СОАУ «Меркурий». Дело о банкротстве предприятия назначено к рассмотрению в краевом арбитраже на 25 мая 2020 года, говорится в сообщении, опубликованном в газете «Коммерсантъ».

По данным документов арбитражного суда, заявление с требованием признать ООО «Геленджик-Биомед» несостоятельным в июле этого года подало ООО «Медицинский центр “Биологическая медицина”» из города Сургут. Сумма требований в судебном определении не отражена.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности зарегистрированного в 2013 году ООО «Геленджик-Биомед» является деятельность в области здравоохранения. Владельцем 75% доли в уставном капитале компании (10 тыс. руб.) значится Михаил Гельфанд, он же бывший учредитель и совладелец ООО «Медицинский центр “Биологическая медицина”» из Сургута. По итогам 2018 года общество в Геленджике показало выручку 24,9 млн руб. и убыток – почти 2 млн руб. При этом кредиторская задолженность фирмы составляет 25,4 млн руб.

Дмитрий Михеенко