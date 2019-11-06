Свидетелей «Седьмой студии» пока не слушают Онлайн-трансляция “Ъ”: в слушаниях объявили перерыв на полдня, чтобы найти замену взявшему больничный адвокату Малобродского

В Мещанском суде Москвы 6 ноября продолжаются повторные слушания дела «Седьмой студии». На первых двух заседаниях подсудимым зачитали обвинение, с которым они не согласились, а двое из них — Софья Апфельбаум и Алексей Малобродский — по собственному желанию дали суду подробные показания по делу. Кирилл Серебренников и Юрий Итин заявили, что выступят после представления доказательств прокурорами. Сегодня, на третьем заседании, как ожидается, гособвинение продолжит читать тома уголовного дела.

15:23. Полчаса, о которых говорил пристав, растянулись в час. Адвокаты и подсудимые собрались в лифтовом холле, беседуют на, кажется, не связанные с делом темы. Прокурор Олег Лавров некоторое время ходил по коридору туда-сюда, но сейчас с этажа исчез. В зал, где проходят заседания, заходят участники других процессов, затем выходят. Нет никаких намеков на то, что слушания скоро возобновятся.

14:16. Участники собрались у зала. К ним выходит пристав, говорит: «Еще полчаса». Сразу после Итин, вздыхая, поворачивается к адвокату: «Андреич, пойдем подышим. Полчаса еще — минимум». Оба уходят к лифтам.

13:53. Примерно за 20 минут до возобновления заседания у дверей зала начали собираться участники. Первыми к залу заседаний подошли Софья Апфельбаум и ее адвокат Ирина Поверинова.

11:31. В 11:20 в зал в ходит судья Олеся Менделеева. Следом за ней — прокурор Олег Лавров, второго прокурора Михаила Резниченко, как и вчера, нет. Судья подходит к столу и разводит руками. В зале почему-то нет помощника председательствующей, которая ведет протокол. Повисла пауза. Через минуту входит помощница, садится за свой стол, тихо говорит: «Все». Судья кивает ей в ответ, начинает заседание. Менделеева говорит, что утром пришло известие от адвоката Ксении Карпинской.

«Она обратилась в больницу,— говорит судья.— Ей открыли больничный. Сейчас обсуждается замена адвоката. Перерыв до 14:00».





11:20. Участников, родственников и слушателей пригласили в зал. Через несколько минут в зал вошли фото- и видеокорреспонденты, сделать протокольную съемку.

Из участников процесса не видно адвоката Ксении Карпинской и представителей гособвинения.

11:10. Несмотря на желание судьи начинать заседания вовремя (она специально перенесла сегодняшние слушания на час позже, чтобы не было задержек), начало все равно откладывается. Сейчас, в 11:05, у зала 333, где слушается дело, собрались участники и слушатели, но процесс все равно не начинается. В зале идет заседание по другому делу. Во сколько начнут слушать дело «Седьмой студии», сказать сложно.

10:50. За полчаса до начала заседания у зала появляется Софья Апфельбаум. «Так, вы у нас "Коммерсантъ"? — спрашивает она у корреспондента ‘’Ъ’’.— Что же вы вчера?...» — «Вы про головную боль?» — «Да! Мне вчера все как начали звонить...» — «Да, я извиняюсь, я ошибся. Слова Карпинской приписал вам».

На вчерашнем заседании, уже ближе к концу, защитник Алексея Малобродского адвокат Ксения Карпинская обратилась к суду с просьбой закончить заседание в 17:00, поскольку у нее разболелась голова. Карпинская пояснила, что ранее она ударилась головой, у нее сотрясение. Корреспондент ‘’Ъ’’ по ошибке приписал слова Карпинской подсудимой Софье Апфельбаум. Вскоре это было исправлено. ‘’Ъ’’ приносит извинения читателям и участникам процесса.

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10:45. Сегодняшнее, третье, заседание по делу «Седьмой студии» назначено на 11:00. Прокурор читает уголовные материалы, и, как сказала вчера судья Олеся Менделеева, чтобы доставить тома дела, ему нужно некоторое время. Именно с этим, по словам председательствующей, была связана вчерашняя заминка с началом процесса — вчера слушания начались не в 10:00, как было запланировано, а примерно на полчаса позже.

Фигурантами по делу проходят пять человек. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 года по 2014 годы. Все фигуранты отрицают вину.