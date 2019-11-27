Сегодня исполняется 58 лет руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву
Его поздравляет председатель Счетной палаты Алексей Кудрин:
— С днем рождения, дорогой Игорь Юрьевич! Я помню Вашу работу еще со времен Ленсовета и первых экономических, политических, законодательных реформ в Санкт-Петербурге. Вы — один из тех, кто сформировал современное экономическое регулирование в нашей стране, и последовательно и целеустремленно прививаете культуру честной и открытой конкуренции. Ценю Вас за вашу последовательность и принципиальность. Пусть с Вами рядом всегда будут верные сподвижники, удача и успех!
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