27 ноября, среда
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Дни рождения

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 5

Сегодня исполняется 58 лет руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву

Его поздравляет председатель Счетной палаты Алексей Кудрин:

— С днем рождения, дорогой Игорь Юрьевич! Я помню Вашу работу еще со времен Ленсовета и первых экономических, политических, законодательных реформ в Санкт-Петербурге. Вы — один из тех, кто сформировал современное экономическое регулирование в нашей стране, и последовательно и целеустремленно прививаете культуру честной и открытой конкуренции. Ценю Вас за вашу последовательность и принципиальность. Пусть с Вами рядом всегда будут верные сподвижники, удача и успех!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя