Стоимость жизни опять идет на спад

Прожиточный минимум за третий квартал 2019 года в Самарской области уменьшился и составил 10,6 тыс. руб. Эксперты связывают это со снижением цен на плодоовощную продукцию в осенний период. В последний раз уменьшение наблюдалось в четвертом квартале прошлого года — тогда сумма составила 9,8 тыс. руб.

Прожиточный минимум в расчете на душу населения в Самарской области за третий квартал текущего года уменьшился на 155 руб. и составил 10,6 тыс. руб. Постановление об установлении этой суммы опубликовано на сайте областного ­правительства.

В первом и во втором квартале 2019 года напротив наблюдалось увеличение прожиточного минимума — тогда он составлял 10,8 тыс. руб. и 10,3 тыс. руб., соответственно. В последний раз гарантированный минимум сократился в четвертом квартале прошлого года на 347 руб. и составил 9,8 тыс. руб. Тогда в областном министерстве труда, занятости и миграционной политики снижение объяснили сокращением расходов по обязательным платежам и снижением стоимости потребительской корзины.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума за третий квартал текущего года составила 11,8 тыс. руб., для пенсионеров — 8,5 тыс. руб., для детей — 10,5 тыс. руб.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отмечает, что гарантированный минимум рассчитывается в соответствии с федеральными и региональными законами и учитывает данные статистики, в том числе на продукты питания: «Также учитывается минимальный набор непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей. По итогам третьего квартала 2019 года было зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию в осенний период. В результате снизилась стоимость продуктовой корзины, что и отразилось на расчете. Такая ситуация характерна в целом для страны».

Весной текущего года депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев внес на рассмотрение коллег федеральный и региональный законопроекты о запрете снижения прожиточного минимума в целом по России, «в целях недопущения снижения социальных обязательств государства, уменьшения размеров соответствующих государственных социальных выплат». Депутат предлагал при снижении потребительских цен не уменьшать прожиточный минимум, оставлять его на прежнем уровне, и при росте цен повышать эту величину. «Изменение прожиточного минимума носит социальный характер, но в основе лежит просто арифметика. Я из-за этого всегда выступал. Его снизили чисто из-за того, что сейчас осень, сбор урожая, проходят ярмарки, овощи подешевели. И если осенью, допустим, картофель дешевеет, то стоимость потребительской корзины уменьшается и арифметически начинает уменьшаться прожиточный минимум. Считаю, что это неправильно, поскольку от этой суммы считаются еще и различные выплаты. Поэтому весной я внес в думу законопроект, его концептуально поддержали (комитет губдумы по здравоохранению, демографии и социальной политике, министерство труда, министерство социально-демографической и семейной политики), но отказались принимать»,— пояснил Михаил Матвеев.

Ани Айвазян