Арбитражному управляющему готовят приговор

Автозаводский районный суд Тольятти начал рассматривать уголовное дело против одного из самых известных арбитражных управляющих Натальи Гасановой. Ее подозревают в мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, она, занимая пост руководителя ООО КА «Диадем», похитила 3,6 млн руб. у ООО «Московский». Свою вину госпожа Гасанова отрицает. По ее мнению, она стала жертвой махинаций. По предъявленным статьям ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Автозаводский районный суд Тольятти приступил к рассмотрению уголовного дела по ч. 4, ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) против арбитражного управляющего Натальи Гасановой. По версии следователей, госпожа Гасанова, занимая пост руководителя ООО Консалтинговое агентство «Диадем», в 2014 году похитила у ООО «Московский» 3,6 млн руб., внесенных на расчетный в качестве задатка за юридические услуги и помощь с участием «Московского» в торгах по продаже имущества ООО «Феон». Позже договор расторгли, но задаток якобы возвращен не был. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Московский» принадлежит Оксане Сюмаревой и Виталию Фатькину, заодно выступающему генеральным директором общества. Он и выступил инициатором уголовного дела. КА «Диадем» принадлежало Татьяне Долговой. Должность руководителя занимала Наталья Гасанова. Сейчас компания ликвидирована.

• Наталья Гасанова родилась в 1978 году в Тольятти. Замужем, воспитывает шестерых детей. Член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих». Опыт работы арбитражным управляющим — 19 лет. Сейчас одновременно ведет 60 дел о банкротстве в Самарской области и других регионах страны.

Как рассказала „Ъ“ Наталья Гасанова, с обвинениями в свой адрес она не согласна и считает себя жертвой махинаций. По ее словам, задаток полностью был возвращен бенефициару «Московского» Сергею Сюмареву через кассу предприятия. «Господин Сюмарев имел при себе паспорт генерального директора Виталия Фатькина и от его имени расписался в расходном кассовом ордере. В деле проводилась подчерковедческая экспертиза, которая подтвердила это. Супруга Сергея Симарева является совледельцем „Московского“. Мужчина и ранее приходил в „Диадем“ с печатью и учредительными документами компании „Московский“ и представлялся его руководителем»,— поясняет госпожа Гасанова. Как она добавляет, районный суд Тольятти рассмотрел ее иск к Сергею Сюмареву и установил факт его неосновательного обогащения. «„Московский“ был третьим лицом в споре, но никаких требований к господину Сюмареву до сих пор не предъявил. По-моему, они просто хотят повторно получить от меня 3,6 млн руб.»,— говорит арбитражный ­управляющий.

Об уголовном деле против себя госпожа Гасанова узнала в прошлом году, когда вела дело о банкротстве сызранского МУП «ЖЭС». «В день, когда меня утвердили временным управляющим МУПа, правоохранительные органы заново рассмотрели заявление, по которому ранее не нашли состава преступления, и возбудили уголовное дело. На одном из заседаний по „ЖЭСу“ представитель кредитора ООО „Сызраньводоканал“ принес в суд обвинительное заключение в отношении меня. Понятия не имею, как оно у него оказалось»,— говорит Наталя ­Гасанова.

• МУП «ЖЭС» зарегистрировано в Сызрани в 2001 году. До возникновения дела о банкротстве МУПом руководил Василий Панасов. С иском о несостоятельности МУП «ЖЭС», единого поставщика тепла в Сызрани, летом 2018 года в суд обратилось ПАО «Т Плюс». Задолженность муниципального предприятия перед компанией на тот момент составляла более 700 млн руб. Сначала на предприятии стартовала процедура наблюдения, затем — внешнее управление. Временным управляющим выступала Наталья Гасанова. Сейчас МУП находится в стадии конкурсного производства. Арбитражным управляющим назначен Игорь ­Телешинин.

Ранее СМИ сообщали о другом уголовном деле против бывшего управляющего МУПа — за выставление неточных квитанций за услуги отопления и горячего водоснабжения весной текущего года. Как пояснила „Ъ“ Наталья Гасанова, информации о возбуждении уголовного дела у нее нет. «На тот момент я находилась в больнице и не занималась выставлением квитанций. Я сообщила об этом органам. При выставлении счетов была допущена ошибка, из-за которой около 200 потребители недоплатили за ресурсы»,— ответила она.

По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, спор с генеральным директором «Московского» может грозить Наталье Гасановой до 15 лет лишения свободы. «Действия, направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотреблением доверия, то есть мошенничество, совершенные в особо крупном размере либо в составе преступной группы предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В качестве наказания за отмывание денежных средств или легализацию имущества, полученных преступным путем лицом с использованием служебного положения, либо, опять же, в составе группы лиц по предварительному сговору, предусматривается, в том числе лишение свободы на срок до 5 лет»,— отмечает юрист. Виталий Фатькин отказался отвечать на вопросы „Ъ“. «Я не хочу давать комментарии»,— ответил господин Фатькин.

Сабрина Самедова