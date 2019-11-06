Политтехнолога признали пособником

В Нижнем Новгороде к трем годам колонии приговорен политтехнолог Сергей Воронов за пособничество в мошенничестве, организованном бывшим лидером регионального отделения «Справедливой России» Александром Бочкаревым. Как установил суд, в 2015 году они обманули бизнесмена Дмитрия Дзепу, пообещав ему кресло в думе Нижнего Новгорода за 5 млн руб. Депутатом потерпевший не стал, деньги, вопреки обещаниям, ему не вернули. Господин Бочкарев весной скончался, находясь под домашним арестом, его уголовное дело было прекращено. Осужденный Сергей Воронов не признал вины и будет обжаловать приговор.



На последнее заседание суда в Нижегородский райсуд политтехнолог Сергей Воронов явился без вещей в надежде на оправдательный приговор или условный срок. Разбирательство касалось мошенничества на выборах в думу Нижнего Новгорода в 2015 году. Суд установил, что в 2015 году лидер регионального отделения «Справедливой России» Александр Бочкарев за 5 млн руб. пообещал нижегородскому коммерсанту Дмитрию Дзепе проходное место в партийном списке на выборах в думу Нижнего Новгорода. Это место бизнесмену партия обещала еще в 2010 году, но господину Дзепе пришлось сняться с предвыборной гонки ради другого кандидата. Суд считает, что помогавший в продвижении партии на выборах 2015 года политтехнолог Сергей Воронов выступил посредником в сделке между партией и Дмитрием Дзепой, которую бизнесмен воспринял как покупку депутатского кресла. В случае проигрыша Дмитрию Дзепе, по его словам, обещали вернуть 4,5 млн руб., закладывая оставшиеся 500 тыс. руб. как некую гарантию обеспечения договоренностей. Во время переговоров предприниматель пытался добиться гарантии возврата средств и обещал, если его обманут, подорвать репутацию партии накануне выборов в Госдуму: «Я не лох недобитый, которого можно доить до бесконечности», — читала на заседании по ролям переговоры сторон судья Марина ­Дякина.

Однако проходное место в партийном списке досталось другому кандидату — Игорю Богданову, который неожиданно проиграл выборы на одномандатном округе. Дмитрий Дзепа уговаривал однопартийца уступить мандат и жаловался Александру Бочкареву на несправедливость, но это не дало результата. Тогда потерпевший попросил вернуть деньги, однако спустя два года ему отдали 400 тыс. руб. Чтобы получить оставшиеся деньги, коммерсант обратился в полицию в 2017 году.

Как следовало из материалов дела, переговоры о покупке мандата Дмитрий Дзепа с самого начала записывал на диктофон для подстраховки. На воспроизведенных в суде аудиофайлах речь шла о гарантиях возврата средств и об отказе потерпевшего финансировать предвыборную кампанию. В беседах с Сергеем Вороновым он предлагал передать деньги после выборов, но тот разубедил его, сообщив, что коммерсанта могут исключить из партсписка. Поскольку бессменный лидер Александр Бочкарев пользовался в партии непререкаемым авторитетом и лично формировал списки, согласовывая их с Москвой, Дмитрий Дзепа одолжил 2 млн руб. у матери и дочери и привез в офис «Справедливой России» на Театральной площади накануне заседания регионального политбюро партии. Оставшуюся часть он передал политтехнологу двумя траншами в кафе «Белый парус» на Гребном канале. «Теперь дело за нами», — сказал тогда Сергей Воронов, а потерпевший счел свои обязательства выполненными.

После неудачных выборов Дмитрий Дзепа пытался связаться с Сергеем Вороновым и Александром Бочкаревым, но те игнорировали его сообщения. Коммерсант писал письма Сергею Миронову, который ограничился ответом о нарушениях партийной дисциплины и ничем не помог. В 2017 году Александр Бочкарев при посредничестве известного нижегородского предпринимателя Дмитрия Володина признал обязательства партии перед Дмитрием Дзепой. Когда дело дошло до суда, господин Володин от имени партии предоставил спорные 4,6 млн руб. для возврата Дмитрию Дзепе. Александр Бочкарев отдал ему сумку с наличными прямо на судебном заседании, но потерпевший потребовал еще 1,6 млн руб. в качестве процентов и заявил гражданский иск к ­обвиняемым.

В мае во время судебного процесса находившийся под домашним арестом Александр Бочкарев скончался от обширной тромбоэмболии на фоне лимфолейкоза, его уголовное дело было прекращено по нереабилитирующему основанию. Как во вторник сообщила судья Марина Дякина, он играл роль организатора мошеннической схемы хищения денег с использованием служебного положения (ст. 159 УК РФ), Сергей Воронов — «ретранслятора», который ничего не решал. В основу его приговора легли не только аудиозаписи, но и показания однопартийцев. Некоторые из них рассказали о торговле мандатами в нижегородском отделении «Справедливой России» по цене от 10 до 25 млн руб. в зависимости от представительного органа. Кроме того, суд установил, что кандидаты из партийного списка не финансировали собственные кампании через фонд реготделения «Справедливой России», куда, по словам обвиняемого, сотрудники предвыборного штаба внесли деньги Дмитрия Дзепы, потраченные на печать статьи с его фотографией в партийной газете.

Потерпевший заявил, что не является спонсором «Справедливой России» и никак не финансировал ее вопреки заявлениям подсудимых о предвыборных обязательствах каждого кандидата.

Обвиняемые с самого начала говорили о своей невиновности, настаивая, что результаты выборов были непредсказуемы, аудиозаписи были смонтированы, а деньги господину Дзепе должна была партия, которая их в итоге и вернула. Однако суд счел эти доводы неубедительными, квалифицировав угрозы Александра Бочкарева исключить потерпевшего из партии и непредсказуемость итогов голосования как признак мошенничества.

На прениях сторон обвинение запросило для Сергея Воронова шесть лет колонии и штраф в 1 млн руб. Потерпевший Дмитрий Дзепа через своего адвоката потребовал восемь лет колонии и проценты за пользование деньгами. Суд дал Сергею Воронову три года колонии общего режима, признав пособником (ч. 5 ст. 33, ч. 4. ст. 159 УК РФ) Александра Бочкарева. Политтехнолог намерен обжаловать приговор.

Роман Рыскаль