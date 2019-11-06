Против лома есть прием

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Санкт-Петербургу направила в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области банкротный иск к ООО «Всеволожский завод алюминиевых сплавов» (ВЗАС). Сумма требований превышает 1,6 млрд рублей. Ранее налоговики уже обвиняли предприятие в уходе от налогообложения с помощью создания формального документооборота и требовали от него уплаты 1,75 млрд рублей.
Банкротный иск в отношении ООО «ВЗАС» Межрайонная инспекция ФНС № 10 по Санкт-Петербургу подала на прошлой неделе, следует из картотеки арбитражных дел. Истец требует через суд около 1,7 млрд рублей. Заявление пока не принято к производству, дата предварительных слушаний не назначена. Телефоны ВЗАС в понедельник не отвечали.
Производитель вторичных алюминиевых сплавов ВЗАС был основан в 1999 году. Завод перерабатывал алюминиевую банку, стружку, шлаки, лом марочных деформированных сплавов. Изначально предприятие функционировало на арендованных площадях завода «Русский дизель» во Всеволожске, но в 2006 году переехало на производственную площадку в промзоне «Рыбацкое» в Петербурге. В начале нулевых объем производства предприятия составлял около 10 тыс. тонн алюминиевых сплавов в год. По данным гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, к 2016 году он достиг почти 60 тыс. тонн.
По данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), 100% акций ВЗАС владеет британская компания European Venture Investments LTD. Выручка предприятия в 2017 году составила около 4 млрд рублей, чистый убыток — 380 тыс. рублей. По информации СМИ, нынешний гендиректор ВЗАС Игорь Смирнов был главой одной из «дочек» завода «Русский дизель», который связывали с бизнесменом Александром Сабадашем.
Сегодня площади ВЗАС арендует металлоперерабатывающий Невский завод цветных металлов (НЗЦМ), указывает Михаил Бурмистров. Мощность НЗЦМ составляет около 7 тыс. тонн сплавов в год, говорит он. Оба предприятия связаны друг с другом, по сведениям источника “Ъ” в общественной организации по раздельному сбору мусора в Петербурге. Телефоны НЗЦМ указаны в разделе контактов ВЗАС, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
В 2017 году Межрайонная инспекция ФНС № 24 по Санкт-Петербургу привлекла ВЗАС к ответственности за совершение налогового правонарушения и оштрафовала за неуплату налога на прибыль и НДС на сумму 403,8 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. Также налоговики предложили предприятию уплатить недоимку по налогу на прибыль и НДС на 1 млрд рублей и пени на 337,3 млн рублей. Ведомство пришло к выводу, что ВЗАС совместно с ООО «Невский алюминий» и ООО «Балтийская сырьевая группа» создал формальный документооборот для получения необоснованной налоговой выгоды. Компания обжаловала это решение в арбитраже, но добиться удалось лишь отмены лишних доначислений на 140,1 млн рублей.
Перед ФНС заявление о банкротстве ВЗАС в арбитраж направила подмосковная НПФ «Гранат-Машстрой». Этот иск был оставлен без движения до 6 ноября из-за содержащихся нарушений.
В последнее время в отношении НЗЦМ была масса нареканий со стороны жителей Рыбацкого и городских природоохранных ведомств, говорит собеседник “Ъ”. В декабре прошлого года НЗЦМ подал иск к социальной сети «Вконтакте» с требованием удалить страницу сообщества «Экология в Рыбацком», которая, по мнению истца, распространяла сведения, порочащие его деловую репутацию. Зимой НЗЦМ направил ходатайство об отказе от иска, после чего суд прекратил производство по делу, следует из картотеки арбитражных дел.