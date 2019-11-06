Против лома есть прием

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Санкт-Петербургу направила в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области банкротный иск к ООО «Всеволожский завод алюминиевых сплавов» (ВЗАС). Сумма требований превышает 1,6 млрд рублей. Ранее налоговики уже обвиняли предприятие в уходе от налогообложения с помощью создания формального документооборота и требовали от него уплаты 1,75 млрд рублей.

Банкротный иск в отношении ООО «ВЗАС» Межрайонная инспекция ФНС № 10 по Санкт-Петербургу подала на прошлой неделе, следует из картотеки арбитражных дел. Истец требует через суд около 1,7 млрд рублей. Заявление пока не принято к производству, дата предварительных слушаний не назначена. Телефоны ВЗАС в понедельник не отвечали.

Производитель вторичных алюминиевых сплавов ВЗАС был основан в 1999 году. Завод перерабатывал алюминиевую банку, стружку, шлаки, лом марочных деформированных сплавов. Изначально предприятие функционировало на арендованных площадях завода «Русский дизель» во Всеволожске, но в 2006 году переехало на производственную площадку в промзоне «Рыбацкое» в Петербурге. В начале нулевых объем производства предприятия составлял около 10 тыс. тонн алюминиевых сплавов в год. По данным гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, к 2016 году он достиг почти 60 тыс. тонн.

По данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), 100% акций ВЗАС владеет британская компания European Venture Investments LTD. Выручка предприятия в 2017 году составила около 4 млрд рублей, чистый убыток — 380 тыс. рублей. По информации СМИ, нынешний гендиректор ВЗАС Игорь Смирнов был главой одной из «дочек» завода «Русский дизель», который связывали с бизнесменом Александром Сабадашем.

Сегодня площади ВЗАС арендует металлоперерабатывающий Невский завод цветных металлов (НЗЦМ), указывает Михаил Бурмистров. Мощность НЗЦМ составляет около 7 тыс. тонн сплавов в год, говорит он. Оба предприятия связаны друг с другом, по сведениям источника “Ъ” в общественной организации по раздельному сбору мусора в Петербурге. Телефоны НЗЦМ указаны в разделе контактов ВЗАС, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

В 2017 году Межрайонная инспекция ФНС № 24 по Санкт-Петербургу привлекла ВЗАС к ответственности за совершение налогового правонарушения и оштрафовала за неуплату налога на прибыль и НДС на сумму 403,8 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. Также налоговики предложили предприятию уплатить недоимку по налогу на прибыль и НДС на 1 млрд рублей и пени на 337,3 млн рублей. Ведомство пришло к выводу, что ВЗАС совместно с ООО «Невский алюминий» и ООО «Балтийская сырьевая группа» создал формальный документооборот для получения необоснованной налоговой выгоды. Компания обжаловала это решение в арбитраже, но добиться удалось лишь отмены лишних доначислений на 140,1 млн рублей.

Перед ФНС заявление о банкротстве ВЗАС в арбитраж направила подмосковная НПФ «Гранат-Машстрой». Этот иск был оставлен без движения до 6 ноября из-за содержащихся нарушений.

В последнее время в отношении НЗЦМ была масса нареканий со стороны жителей Рыбацкого и городских природоохранных ведомств, говорит собеседник “Ъ”. В декабре прошлого года НЗЦМ подал иск к социальной сети «Вконтакте» с требованием удалить страницу сообщества «Экология в Рыбацком», которая, по мнению истца, распространяла сведения, порочащие его деловую репутацию. Зимой НЗЦМ направил ходатайство об отказе от иска, после чего суд прекратил производство по делу, следует из картотеки арбитражных дел.

Ольга Кантемирова, Константин Куркин