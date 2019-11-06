ПИК заселит бизнес-парк

Компания «Экоофис» экс-депутата Мосгордумы и рок-исполнителя Андрея Ковалева готовится продать бизнес-парк «Кожевники» на юге Москвы. Приобрести объект может группа ПИК Сергея Гордеева для строительства на этой площадке жилого комплекса. Владелец «Экоофиса» сам хотел построить до 1 млн кв. м жилья на своих площадках, но не смог реализовать эти амбициозные планы.

Группа ПИК может купить участок на Дербеневской улице, 20 в Даниловском районе на юге Москвы, рассказали два собеседника “Ъ” на рынке недвижимости. Сейчас там расположен бизнес-парк «Кожевники», принадлежащий компании «Экоофис» Андрея Ковалева. В ПИК отказались комментировать переговоры. Господин Ковалев подтвердил, что на сделку есть претенденты, но не назвал конкретных участников рынка.

Предполагается, что на участке 4,6 га можно построить жилой комплекс общей площадью около 168,5 тыс. кв. м, включая социальные объекты. В Москомстройинвесте уточнили, что в июле текущего года на градостроительно-земельной комиссии обсуждался вопрос подготовки проекта планировки территории за счет средств города. Но пока проект не разработан и не одобрен, так что о параметрах застройки говорить рано, говорит представитель ведомства.

Бизнес-парк «Кожевники» состоит из примерно 20 малоэтажных зданий, которые арендуют компании малого и среднего бизнеса, на территории есть хостел и концертный зал. Андрей Ковалев еще в 2011 году заявлял, что хочет построить на месте своих бизнес-парков жилье. В интервью газете «Ведомости» он объяснял интерес к офисам, которые реализовал в 2004 году, стабильным денежным потоком, тогда как «жилье построил, продал — у тебя ничего не осталось». Однако затем из-за кризиса «осталось два реальных сегмента: жилье экономкласса и торговый комплекс в правильном месте». Из торговых центров «Экоофис» сейчас развивает комплексы «Мебель» и «Подсолнухи» на востоке Москвы. На месте же офисов компания намеревалась построить около 1 млн кв. м жилья, но не смогла самостоятельно реализовать проект.

Партнер компании Cushman & Wakefield Алан Балоев отмечает, что в свое время подобные «Кожевникам» бизнес-парки были весьма востребованным продуктом на рынке офисной недвижимости, но со временем стали терять привлекательность для собственников. Причинами были коррекция ставок на офисном рынке и одновременный рост затрат из-за увеличения налога на имущество в связи с переходом на расчет по кадастровой стоимости.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович оценивает стоимость участка на Дербеневской в 2,2–2,4 млрд руб. Гендиректор Key Capital Сергей Камлюк предполагает, что площадка на Дербеневской улице, несмотря на непростую локацию (удаленность от метро, близость железнодорожных путей и промзон), может быть интересной для группы ПИК благодаря значительной площади для застройки.

Более оптимистично настроен партнер Colliers International Владимир Сергунин: он называет площадку привлекательным объектом для девелопмента жилой недвижимости из-за близости к Садовому кольцу и Павелецкому деловому району. Он считает, что проект будет интересен инвесторам и потому, что в районе есть спрос со стороны арендаторов офисной недвижимости в районе Павелецкого вокзала. По оценке господина Сергунина, участок подходит для развития жилого комплекса бизнес-класса, поэтому вопрос транспортной доступности метро будет вторичным. Единственным серьезным конкурентом, говорит он, в будущем для площадки может стать анонсированный жилой комплекс на Дубининской улице от MR Group и Level Group. Инвестиции в строительство в Colliers International оценивают в 8–11 млрд руб. при стоимости реализации квартир 180–200 тыс. руб. за 1 кв. м. Алан Балоев оценивает совокупный объем инвестиций в 12–15 млрд руб., доходность для девелопера в подобных проектах, как правило, составляет около 20%, говорит консультант.

Елизавета Макарова, Халиль Аминов