Сериал об аллергии: никель

Думаете, аллергия на никель — экзотика? Вовсе нет: в наш век смартфонов и планшетов она распространена не меньше, чем поллиноз.

Вот данные свежего, 2018 года, европейского клинического исследования: аллергией на никель в Европе страдают 14,5% населения, тогда как еще в 2007-м этот показатель составлял 8,6%. За десять лет двукратный рост! На первом месте — Португалия (18,5%), за ней идут Италия (16,4%), Нидерланды (15,8%) и Германия (13,9%). Замыкает рейтинг Швеция с показателем 8,3%. Среди женщин аллергия на никель распространена больше, чем среди мужчин (22% против 5,3%; в Португалии 29,5% против 4,3%).

Реагирующих на никель среди людей с пирсингом (или проколотыми ушами) в три раза больше, чем среди тех, кто никогда ничего себе не прокалывал: 20,8% к 6,4%. Самый высокий показатель у людей с тремя проколами (27,6%), а также в возрастной группе 46–60 лет (33,3%) и среди женщин в возрасте 31–45 лет (31,8%).

Но почему в Швеции больных аллергией на никель почти в два раза меньше, чем в среднем по Европе? Потому что в этой стране люди меньше контактируют с никелем (как мы помним, аллергия развивается там, где есть постоянный контакт с большим количеством аллергена): там с 1990 года запрещено использовать для пирсинга инструменты с никелем. В Евросоюзе добавлять никель в украшения для пирсинга запретили только в 2005 году (этим, очевидно, объясняется высокий процент женщин-аллергиков: они прокололи уши задолго до такого запрета).

Тем не менее аллергия на никель только растет, ведь мы каждый день соприкасаемся с мобильными телефонами, ноутбуками и планшетами, содержание никеля в которых не регулируется ни в одной стране мира. Никель встречается в игрушках и детских конструкторах; мы постоянно контактируем с ним в транспорте и на работе. Даже в евро есть никель! В монете достоинством €1 — 5%, €2 — 25%. Золото 375-й и 585-й пробы тоже имеет никель в своем составе.

Симптомы

Реакция на никель — это чаще всего аллергический контактный дерматит в зоне соприкосновения кожи с металлом: на мочках ушей — от серег, на задней части шеи — от застежки платья или бус, на лице — от мобильного телефона или оправы для очков, на животе — от пряжки или металлической пуговицы на джинсах. Симптомы — сильный отек, покраснение, зуд, инфильтрация, сыпь в виде волдырей (по-научному папулезно-везикулезная).

«Помню, ко мне на прием привели девочку, которую до этого я лечила от бронхиальной астмы. Уши у нее распухли, загноились, покрылись трещинами и корками,— вспоминает медицинский директор проекта “Аллерготоп”, врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Шуватова.— Оказывается, ей прокололи уши и вдели золотые сережки, но золото было не очень качественное и содержало никель. Когда сережки вынули, все сразу прошло».

Бывают и системные реакции, если никель поступает в организм от брекетов или колечек для пирсинга в языке, при использовании старых кастрюль или если сама пища содержит никель в высокой концентрации. Высоким содержанием никеля отличаются бобовые, листовая зелень, орехи, морепродукты.

А теперь о страшном

«В отличие от поллиноза, который развивается уже через несколько минут после контакта с пыльцой, аллергия на никель — реакция гиперчувствительности замедленного типа,— рассказывает доктор Шуватова.— Она может случиться через несколько дней, а значит, врачу будет трудно связать кожное воспаление и контакт с никелем. Между тем никель часто используются в искусственных суставах, зубных имплантатах, эндоваскулярных стентах (конструкция для коррекции просвета сосудов). Представьте, что будет, если воспалится искусственный сустав! Возможны нарушения его функции, некроз мышечной и патологическое разрастание соединительной ткани. Если зубные протезы или коронки содержат никель, а у человека есть к нему сенсибилизация, можно ожидать воспаления десен и слизистых оболочек рта. Нужно быть очень хорошим врачом, чтобы в такой ситуации правильно поставить диагноз».

Елена Туева