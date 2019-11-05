Подвальные помещения БДТ отремонтирует «Ренессанс-Реставрация»

Компания «Ренессанс-Реставрация» признана победителем тендера на выполнение работ в здании БДТ им. Товстоногова в Петербурге. Работы по ремонту подвальных помещений подрядчик выполнит за 616 млн рублей. Завершить работы предполагается до конца будущего года, сообщает «Фонтанка.ру». Заказчиком ремонта выступает ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

Напомним, что в 2018 году Генпрокуратура РФ по итогам выездной проверки выявила многочисленные нарушения в ходе проведения реставрационных работ в здании театра. Было возбуждено дело о злоупотреблениях полномочиями при реконструкции БДТ со стороны сотрудников Северо-Западной дирекции по строительству Министерства культуры, которая выступала заказчиком этих работ.