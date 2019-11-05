Недвижимость «Стерлитамакского ЖБЗ 2» продается за 72,46 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Стерлитамакский ЖБЗ 2» Ильгиз Зарипов выставил на открытый аукцион, который состоится 16 декабря, активы компании. На торги единым лотом выставлены объекты недвижимости предприятия общей площадью 14,2 тыс. кв. м. Среди них — главный производственный и административно-бытовой корпус, бетонно-смесительный цех, склад эмульсола, станция перекачки конденсата. Кроме того, победитель аукциона получит право аренды земельного участка под ними площадью около 5 га. Начальная цена торгов — 72,46 млн руб.

ООО «Стерлитамакский ЖБЗ 2», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в феврале 2009 года. Предприятие с уставным капиталом 10 тыс. руб. занималась производством изделий из бетона для использования в строительстве. Владельцем является Азат Вахитов. В 2017 году выручка компании составила 54,87 млн руб., убыток равнялся 29 тыс. руб. В марте текущего года компания была признана банкротом по заявлению ООО «Уралтехстрой».

Майя Иванова