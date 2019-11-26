Сегодня исполняется 40 лет губернатору Новгородской области Андрею Никитину

Его поздравляет министр экономического развития РФ Максим Орешкин:

— Уважаемый Андрей Сергеевич! От имени Министерства экономического развития Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения. Искренне уверен в том, что Ваш высокий профессионализм и компетентность будут способствовать дальнейшему динамичному развитию и процветанию Новгородской области. От всей души желаю Вам всегда сохранять высокие темпы в работе и достигать всех поставленных целей. Пусть в Вашей деятельности Вам всегда сопутствуют удача и успех.

Поздравления передает помощник президента РФ Андрей Белоусов:

— Уважаемый Андрей Сергеевич! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях Вам и Вашим близким.

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