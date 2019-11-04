Умер олимпийский чемпион Дмитрий Василенко

Российский гимнаст, Олимпийский чемпион командного первенства 1996 года в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни, сообщил его партнер по команде Алексей Немов в Instagram. В 2008 году у спортсмена был диагностирован боковой амиотрофический склероз, последние годы он был полностью парализован и жил во Франции.

«Прощай друг! Спасибо за все... Димы больше нет с нами... Пусть земля ему будет пухом... Спасибо всем, кто молился за его здоровье...Теперь нам остаётся только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким»,— написал Алексей Немов.

Помимо золота Олимпийских игр, на счету спортсмена серебряная (1994 год) и бронзовая (1997 год) медали чемпионатов мира в командном зачете. Чемпион Европы 1996 года также в командном первенстве. В 1997 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.