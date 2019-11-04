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Британское подразделение Mothercare обанкротилось

Ритейлер Mothercare передал свой убыточный британский бизнес под внешнее управление, после того как найти покупателя на этот актив не удалось. Об этом компания сообщила в понедельник, 4 ноября, заявив, что она «не в состоянии вернуться к тому уровню структурной прибыльности и доходности, который необходим для развития группы». Теперь под угрозой закрытия находится 79 магазинов Mothercare в Великобритании, это может затронуть около 2,5 тыс. человек.

Сложности у Mothercare продолжаются уже несколько лет, компания столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны онлайн-ритейлеров и супермаркетов и не смогла выдержать ее. В прошлом году убыток британского подразделения Mothercare составил 36,3 млн ($47 млн), компании пришлось закрыть 40% магазинов в Великобритании, сократив их число с 134 до 79 магазинов. Зарубежный бизнес Mothercare с более чем 1 тыс. магазинов в 40 странах мира остается прибыльным.

Mothercare далеко не единственный британский ритейлер, переживающий трудные времена, о закрытии магазинов, сокращении сотрудников или даже об обращении за защитой от кредиторов объявляли в последние годы House of Fraser, Evans Cycles, Maplin, Marks & Spencer, Debenhams.

«Это, вероятно, одно из самых ожидаемых крушений среди физических ритейлеров,— считает генеральный директор консалтинговой компании Retail Economics Ричард Лим.— Годы недостаточных инвестиций в онлайн-бизнес и неспособность выделить себя как специализированный магазин для молодых семей и тех, кто готовится стать родителями,— вот корни его, видимо, неизбежного падения. Так как конкуренция стала жестче, их обошли по цене, удобству и удовлетворенности клиентов в целом».

Яна Рождественская


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