У Нико Ковача закончилось баварское

Первым из европейских грандов, который в нынешнем сезоне признал наличие намекающих на кризис проблем, стала «Бавария». После разгромного поражения от франкфуртского «Айнтрахта» она отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, работавшего в клубе с прошлого лета. Несмотря на то что положение «Баварии» нельзя пока назвать катастрофическими, немецкие эксперты склонны считать отставку Ковача с его «невнятным» видением футбола шагом логичным. Приоритетными кандидатами на освободившееся место источники называют возглавляющих английский «Тоттенхем» и голландский «Аякс» Маурисио Почеттино и Эрика тен Хага соответственно.

Главной сенсацией этого уикенда стал матч немецкого чемпионата. В десятом туре первенства его вечный фаворит «Бавария» умудрилась потерпеть в гостях поражение со счетом 1:5 от франкфуртского «Айнтрахта», находившегося в середине турнирной таблицы. А спустя примерно сутки после него мюнхенцы сообщили, что после встречи главного тренера Нико Ковача с президентом клуба Ули Хёнессом, председателем совета директоров Карлом-Хайнцем Румменигге и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем было принято решение об увольнении Ковача, чей контракт действует до июня 2021 года. В своем заявлении Румменигге пояснил, что на «необходимость принятия таких шагов» навели «результаты и форма команды в последние недели». А Нико Ковач, продержавшийся в «Баварии» чуть больше сезона (он заключил с ней договор прошлым летом, а до этого трудился как раз в «Айнтрахте»), а весной взявший с ней золото немецкого чемпионата, седьмое подряд, и Кубок Германии, назвал действия клуба «правильными».

На первый взгляд, тот факт, что «Бавария», по сути, признала наличие кризиса, может показаться довольно неожиданным. Во всяком случае, именно кризисным ее положение в тех турнирах, по которым будут оценивать итоги сезона, назвать сложно. В Лиге чемпионов «Бавария» закончила первый круг с тремя победами в трех матчах и уже явно не пролетит мимо play-off. В национальном чемпионате она идет формально на слишком низком для себя четвертом месте. Однако отставание от находящейся на верхушке мёнхенгладбахской «Боруссии» почти символическое — четыре очка.

Впрочем, если брать свежайший отрезок, минувший календарный месяц, картина будет выглядеть гораздо более мрачной. «Бавария» открыла октябрь впечатляющим гостевым разгромом в Лиге чемпионов английского «Тоттенхема» — 7:2. Но дальше были сплошные мучения. В следующей игре она уступила в чемпионате Германии «Хоффенхайму». Потом кое-как сыграла вничью с находящимся в зоне вылета «Аугсбургом». Затем — опять же, мягко говоря, без блеска, на тоненького — одолела в еврокубковом матче аутсайдера своей группы греческий «Олимпиакос», в матче чемпионата Германии новичка элиты «Унион», а в матче Кубка Германии — представителя второго по рангу дивизиона «Бохум». А на то, что в команде далеко не все в порядке, прозрачно указали слова, сказанные сразу после проигрыша «Айнтрахту» ее капитаном Мануэлем Нойером. Он отметил, что случившееся «не является большим сюрпризом» и «что-то должно поменяться».

Суть претензий к Нико Ковачу, в начале нулевых хавбеку «Баварии», изложил ведущий обозреватель Der Kicker Карл-Хайнц Вильд в колонке, посвященной увольнению тренера. В ней он охарактеризовал решение об отставке Ковача как «логичное». Эксперт указал на «невнятное» видение Ковачем стиля команды, на то, что игроки так и не сумели уловить его тактические идеи (имеются в виду, очевидно, проблемы мюнхенцев при столкновении с чужим прессингом и в защите — они пропускают слишком много голов). Карл-Хайнц Вильд также упомянул резкие высказывания Нико Ковача в адрес некоторых ключевых игроков команды, например, ветерана Томаса Мюллера. По мнению обозревателя, они негативно повлияли на атмосферу в клубе, и восстановить ее будет одной из важнейших задач того, кто займет вакантную должность.

Исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» назначен Ханси Флик, ассистент Нико Ковача. Однако немецкие и зарубежные источники не сомневаются, что Флик фигура временная, а гранд попытается заключить договор хотя бы после завершения сезона с кем-то из безусловных фронтменов тренерского корпуса. Приоритетных версий две. France Football, скажем, уверен, что цель «Баварии» — тренер «Тоттенхема» Маурисио Почеттино, с которым английский клуб добрался до финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. Sport Bild убежден в том, что мюнхенцы нацелились на Эрика тен Хага. Под его началом голландский «Аякс» весной сенсационно добрался до полуфинала наиболее престижного еврокубка.

Алексей Доспехов