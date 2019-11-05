У Нико Ковача закончилось баварское

Первым из европейских грандов, который в нынешнем сезоне признал наличие намекающих на кризис проблем, стала «Бавария». После разгромного поражения от франкфуртского «Айнтрахта» она отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, работавшего в клубе с прошлого лета. Несмотря на то что положение «Баварии» нельзя пока назвать катастрофическими, немецкие эксперты склонны считать отставку Ковача с его «невнятным» видением футбола шагом логичным. Приоритетными кандидатами на освободившееся место источники называют возглавляющих английский «Тоттенхем» и голландский «Аякс» Маурисио Почеттино и Эрика тен Хага соответственно.
Главной сенсацией этого уикенда стал матч немецкого чемпионата. В десятом туре первенства его вечный фаворит «Бавария» умудрилась потерпеть в гостях поражение со счетом 1:5 от франкфуртского «Айнтрахта», находившегося в середине турнирной таблицы. А спустя примерно сутки после него мюнхенцы сообщили, что после встречи главного тренера Нико Ковача с президентом клуба Ули Хёнессом, председателем совета директоров Карлом-Хайнцем Румменигге и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем было принято решение об увольнении Ковача, чей контракт действует до июня 2021 года. В своем заявлении Румменигге пояснил, что на «необходимость принятия таких шагов» навели «результаты и форма команды в последние недели». А Нико Ковач, продержавшийся в «Баварии» чуть больше сезона (он заключил с ней договор прошлым летом, а до этого трудился как раз в «Айнтрахте»), а весной взявший с ней золото немецкого чемпионата, седьмое подряд, и Кубок Германии, назвал действия клуба «правильными».
На первый взгляд, тот факт, что «Бавария», по сути, признала наличие кризиса, может показаться довольно неожиданным. Во всяком случае, именно кризисным ее положение в тех турнирах, по которым будут оценивать итоги сезона, назвать сложно. В Лиге чемпионов «Бавария» закончила первый круг с тремя победами в трех матчах и уже явно не пролетит мимо play-off. В национальном чемпионате она идет формально на слишком низком для себя четвертом месте. Однако отставание от находящейся на верхушке мёнхенгладбахской «Боруссии» почти символическое — четыре очка.
Впрочем, если брать свежайший отрезок, минувший календарный месяц, картина будет выглядеть гораздо более мрачной. «Бавария» открыла октябрь впечатляющим гостевым разгромом в Лиге чемпионов английского «Тоттенхема» — 7:2. Но дальше были сплошные мучения. В следующей игре она уступила в чемпионате Германии «Хоффенхайму». Потом кое-как сыграла вничью с находящимся в зоне вылета «Аугсбургом». Затем — опять же, мягко говоря, без блеска, на тоненького — одолела в еврокубковом матче аутсайдера своей группы греческий «Олимпиакос», в матче чемпионата Германии новичка элиты «Унион», а в матче Кубка Германии — представителя второго по рангу дивизиона «Бохум». А на то, что в команде далеко не все в порядке, прозрачно указали слова, сказанные сразу после проигрыша «Айнтрахту» ее капитаном Мануэлем Нойером. Он отметил, что случившееся «не является большим сюрпризом» и «что-то должно поменяться».
Суть претензий к Нико Ковачу, в начале нулевых хавбеку «Баварии», изложил ведущий обозреватель Der Kicker Карл-Хайнц Вильд в колонке, посвященной увольнению тренера. В ней он охарактеризовал решение об отставке Ковача как «логичное». Эксперт указал на «невнятное» видение Ковачем стиля команды, на то, что игроки так и не сумели уловить его тактические идеи (имеются в виду, очевидно, проблемы мюнхенцев при столкновении с чужим прессингом и в защите — они пропускают слишком много голов). Карл-Хайнц Вильд также упомянул резкие высказывания Нико Ковача в адрес некоторых ключевых игроков команды, например, ветерана Томаса Мюллера. По мнению обозревателя, они негативно повлияли на атмосферу в клубе, и восстановить ее будет одной из важнейших задач того, кто займет вакантную должность.
Исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» назначен Ханси Флик, ассистент Нико Ковача. Однако немецкие и зарубежные источники не сомневаются, что Флик фигура временная, а гранд попытается заключить договор хотя бы после завершения сезона с кем-то из безусловных фронтменов тренерского корпуса. Приоритетных версий две. France Football, скажем, уверен, что цель «Баварии» — тренер «Тоттенхема» Маурисио Почеттино, с которым английский клуб добрался до финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. Sport Bild убежден в том, что мюнхенцы нацелились на Эрика тен Хага. Под его началом голландский «Аякс» весной сенсационно добрался до полуфинала наиболее престижного еврокубка.
Чемпионат Германии
10-й тур. «Боруссия» (Дортмунд)—«Вольфсбург» 3:0 (Торган Азар, 52; Геррейру, 58; Гётце, 88 (пен.)). «РБ Лейпциг»—«Майнц» 8:0 (Забитцер, 5; Вернер, 30, 48, 87; Нкунку, 35; Хальстенберг, 38; Поульсен, 44; Мукиэле, 50). «Байер»—«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 1:2 (Фолланд, 25 — Вендт, 18; Тюрам, 42). «Айнтрахт»—«Бавария» 5:1 (Костич, 25; Соу, 33; Давид Абрахам, 49; Хинтереггер, 61; Пасьенса, 85 — Левандовский, 37). Положение команд. 1. «Боруссия» — 22 очка. 2. «Боруссия» (Д) — 19. 3. «РБ Лейпциг» — 18. 4. «Бавария» — 18. 5. «Фрайбург» — 18. 6. «Шальке» — 18.
Чемпионат Англии
11-й тур. «Арсенал»—«Вулвергемптон» 1:1 (Обамеянг, 21 — Хименес, 76). «Астон Вилла»—«Ливерпуль» 1:2 (Хассан, 21 — Робертсон, 87; Мане, 90+4). «Манчестер Сити»—«Саутгемптон» 2:1 (Агуэро, 70; Уокер, 86 — Уорд-Праус, 13). «Кристал Пэлас»—«Лестер» 0:2 (Сёюнджу, 57; Варди, 88). «Эвертон»—«Тоттенхем» 1:1 (Тосун, 90+7 — Делле Алли, 63). «Уотфорд»—«Челси» 1:2 (Деулофеу, 80 (пен.) — Тэмми Абрахам, 5; Пулишич, 55). Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 31 очко. 2. «Манчестер Сити» — 25. 3. «Лестер» — 23. 4. «Челси» — 23. 5. «Арсенал» — 17. 6. «Шеффилд» — 16.
Чемпионат Испании
12-й тур. «Леванте»—«Барселона» 3:1 (Кампанья, 61; Майораль, 63; Радойя, 68 — Месси, 38 (пен.)). «Севилья»—«Атлетико» 1:1 (Франко Васкес, 28 — Мората, 60). «Реал»—«Бетис» 0:0. «Гранада»—«Реал Сосьедад» 1:2 (Вадильо, 36 — Португес, 21, 89). Положение команд. 1. «Барселона» — 22 очка (после 11 матчей). 2. «Реал» — 22 (11). 3. «Реал Сосьедад» — 22. 4. «Атлетико» — 21. 5. «Севилья» — 21. 6. «Гранада» — 20.
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