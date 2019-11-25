Сегодня день рождения у издателя газеты об искусстве The Art Newspaper Russia Инны Баженовой

Ее поздравляет директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак:

— Дорогая Инна, поздравляю вас с днем рождения! Вы умница и замечательный человек. Я очень дорожу нашей дружбой. Мы сделали немало выставок вместе, и я с нетерпением жду новых. Сложно представить нашу жизнь без The Art Newspaper. Спасибо вам за поддержку и ту колоссальную работу, которую вы делаете всегда по зову души. Пока есть такие люди, как вы, все будет двигаться вперед и меняться в лучшую сторону.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»