СМИ: благотворительный фонд принца Чарльза получил поддельные картины на $134 млн

Благотворительный фонд принца Чарльза получил взаймы от обанкротившегося бизнесмена Джеймса Станта копии картин художников Клода Моне, Пабло Пикассо, Ван Дейка и Сальвадора Дали вместо оригиналов, сообщил DailyMail со ссылкой на американского художника Тони Тетро, который был осужден за подделку произведений искусства. Господин Тетро продавал копии господину Станта, который знал, что картины поддельные.

Копиями оказались 17 полотен. В штабе фонда сообщили, что картины были арендованы на 10 лет, но теперь публично не выставляются. Кроме того, по данным фонда, решения по произведениях искусства не касались непосредственно принца Чарльза. В договорах аренды указано, что стоимость картины «Лилии» Клода Моне, двух работ Пабло Пикассо и Сальвадора Дали превышают $134 млн.

Сам господин Стант отрицает все обвинения. «Когда речь идет об искусстве, о Вилденштейне (учреждение, проводящее экспертизу. — “Ъ”), то подделки не может быть»,— цитирует его издание. Отмечается, что институт Вилденштейна подтвердил подлинность работ художников, переданных благотворительному фонду.