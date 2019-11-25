На механизированном току

«В этом украинском колхозе (имени Ильича; Васильковского района, Киевской области.— «О»), как и в тысячах других, уборка почти полностью механизирована. Пять комбайнов убирали зерновые. Сейчас производится выдача хлеба колхозникам. На трудодень причитается по три килограмма зерна»,— писал «Огонек» 65 лет назад. Щедрость украинской земли, высокие урожаи и богатая жизнь местных колхозников были излюбленной темой для советского «Огонька». Сейчас от колхозов и следа не осталось, а жизнь на селе трудная. Новый повод для волнений и ожиданий перемен к худшему — законопроект, разрешающий продажу земли сельхозназначения, который Верховная рада Украины приняла в первом чтении. Как этот законопроект разделил страну надвое, читайте в статье «Гордость на продажу».