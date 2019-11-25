«Огонек» писал об объемном кино — задолго до «Аватара» и прочих 3D-блокбастеров. Вот забытая киноистория: оказывается, еще в 1940-м в кинотеатре «Москва» жители столицы увидели первый стереоскопический объемный фильм-концерт. «По зрительному залу порхали птицы, над партером пролетали мячи и букеты цветов»,— напоминал наш журнал. Фильм демонстрировался на особом проволочном экране, изобретенном инженером Семеном Ивановым, и для его просмотра… не требовались специальные очки! Но оказалось, что такие проволочные экраны (каждый состоял из 36 тысяч пятиметровых металлических струн) слишком сложны в производстве. А тут еще и начало войны… Впрочем, мысль изобретателя все это не остановило: вскоре Иванов изобрел так называемый светосильный стереоэкран — своего рода зеркальное стекло, на поверхности которого смонтированы были несколько тысяч длинных линз с конической поверхностью. Уже в годы Великой Отечественной было придумано, как изготавливать такие экраны массово и дешево, да еще и любого размера.

«Лаборатория НИКФИ (Научно-исследовательского кинофотоинститута.— "О") изготовила несколько светосильных экранов новой конструкции,— сообщал "Огонек"».— В течение 1944 года они будут установлены в крупнейших городах СССР».

Чем же собирались удивить советских зрителей?

«Оператор Суренский (речь о кинооператоре Дмитрии Суренском.— "О") подготовил новую программу для стереокино,— писал журнал.— Это киноочерк о детях Москвы в дни Великой Отечественной войны и документальный фильм "По следам врага" — о варварских разрушениях, произведенных немецко-фашистскими захватчиками в Петродворце, Пулкове и городе Пушкине».

Интересно, что эксперты видели у объемного кино не только развлекательные перспективы. В статье, в частности, цитировали изобретателя звукового кино профессора Павла Тагера, который утверждал: технология может пригодиться и для других целей, таких как стереоскопическая живопись, архитектурный проект… Но самым важным, пожалуй, было другое: на тот момент стереокино стало одной из долгожданных примет наступающего мирного времени.