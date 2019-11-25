Можно ли жениться на седых женщинах

Наталья Радулова

Киану Ривз женится. Уже несколько недель весь мир обсуждает его избранницу: 46-летнюю художницу, основательницу благотворительного фонда. Но людей мало волнует творчество Александры Грант, в котором она исследует «использование текста и языка с помощью различных медиа — живописи, рисунка, скульптуры, кино и фотографии», чтобы таким образом изучить «идеи перевода, идентичности и социальной ответственности». Граждан другое удивляет: почему эта тетка волосы не красит?

«Она же седая!» — особенно ужасаются почему-то россияне. У нас с седыми волосами выйти в свет может лишь 80-летняя женщина — и то если она монахиня в облачении. Остальные обязательно должны закрашивать корни — хоть черным, хоть голубым, но закрашивать! Прятать. Только небритые ноги, наверное, являются для россиянки большим позором, чем седая голова. «Ой, белый волосок! — закричала как-то моя соседка, изучая в лифте прическу своей дочери.— Стой! Не шевелись! Дай выдерну!.. Господи, тебе же только двадцать пять! Откуда?»

Врачи-трихологи утверждают, что первое серебро в волосах может появляться как раз после двадцати лет — это зависит от генетики, экологии, оттенка кожи. Но для наших людей естественная депигментация — стыд и срам. И даже непонятно, что больше злит: седые волосы или нежелание их прятать. «Седовласая девушка Киану Ривза шокировала публику»,— пишет одна российская газета. «У нее абсолютно седые волосы, которые делают ее похожей на старушку»,— сообщает другая. «Такой актер мог бы найти кого-то и помоложе!» — заявляют в популярной телепрограмме.

Актер как раз и нашел помоложе — Александра моложе его на девять лет. Но разница, наверное, должна быть более ощутимой, как, к примеру, у питерского профессора и его студентки? И плевать, что эти двое — взрослые умные люди, лучшие друзья, что они давно увлечены общим делом и открыли свое издательство, что они сияют, держась за руки? Плевать, что Киану, много лет являющийся символом мужской грусти и печали, наконец, улыбается? Пусть, как все приличные господа его возраста, заведет юную — и не выпендривается?

«Эта седая ведьма его зельем опоила!» — строят предположения наши поклонники актера в соцсетях. «Почему она за собой не следит?», «В Америке краска для волос закончилась?», «Найду твиттер Киану и напишу, чтоб одумался». Тяжело парням осознать, что герой фантастической «Матрицы» может быть счастлив с обычной женщиной. Правда, есть и другие мнения. «Хватит ядом исходить, недоросли! — осадил критиканов какой-то мужчина. — Зачем ему малолетняя силиконовая кукла, которой от него нужен будет только кэш? Эта девушка не модельной внешности, но для него — красива. Думается, что и душа у нее чистая,— Киану наверняка разбирается в людях, умеет видеть и глазами, и сердцем. А как она на него смотрит! Я только после сорока и стал понимать, что такой взгляд — здорово». После этого заявления суровые эксперты наши даже устыдились: «И то верно. Мог бы жениться на двадцатилетней и быть клоуном, в перспективе — оленем. А так баба как баба. Если Киану ее полюбил — значит разглядел то, что другие не видят. Уж не дурнее нас человек!» — и начали поздравлять актера, будто он мог зайти в Рунет и прочесть все эти многочисленные «Совет да любовь!», «Горько!», «Счастья молодым!».

Присоединяюсь. Хотя в глубине души я тоже считаю, что такой красавчик мог бы найти кого и получше. Но что уж теперь... Будь счастлив, Киану. Хоть и не со мной.