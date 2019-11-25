По справке — смирно!

Дикие очереди за медицинскими справками украсили города страны на минувшей неделе. Виноват в том был новый порядок медосвидетельствования на водительские права, из-за чего вся процедура существенно дорожала: чтобы избежать переплаты, люди рванули за справками. И хотя нововведение отложили так же стремительно, как и ввели, эхо народного возмущения до сих пор слышно на просторах интернета

Картинка из Воронежа

DuoWhite: «Я из Воронежа, сегодня (20 ноября.— «О») стоит очередь в 40 метров на улице, а это сотни человек. Заставлены машинами все дворы, и люди ночевали в них».

Половина пенсии

Злобыня Никитич: «Вопрос вовсе не в очередях, вопрос в цене. А вот цена справки стоимостью половины пенсии, это не очень нормально».

Как за водкой

kriptocat: «Во страна! Когда-то очереди за водкой такие были, теперь за бумажками».

all073: «Только водка столько не стоила».

Подсчет расходов

Андрей Шикотов: «А я только на прошлой неделе поменял права, пронесло. Нарколог — 185 рублей, псих — 300, медсправка — 1000, госпошлина со скидкой 30% через “Госуслуги” — 1400. Без малого в 3 тысячи обошлось».

Зачем?

Dom8301: «Раз в десять лет отдать за справку — денег не хватает. А по 5 тысяч рублей на бензин в месяц хватает?»

Вася Васильчиков: «Во-первых, это мои, заработанные 5 тысяч. Во-вторых, каждый месяц я их отдаю за бензин. А тут за что? Узнать, что я не наркоман и не синяк? Мне это известно. За безопасность? Опять нет. Даже если исключить криминал с липовыми справками, разве за 10 лет человек не может спиться?»

Вечный колхоз

Константин Е: «2020 год на дворе, а колхоз никуда не уходит! Зачем людей обязывать ждать на морозе. Получение этой справки в психдиспансерах и наркологии — всегда приключение. А потом удивляются, откуда коррупция и липовые справки?»

Блоги читал Сергей Мещеряков

Ваше мнение

Цифры

2 млн

рублей. Таков будет штраф, предложенный Росстандартом для автозаправок, не доливающих бензин. Соответствующий законопроект уже внесен в правительство. Как показала недавняя проверка АЗС, жалобы автовладельцев на участившиеся случаи недолива справедливы: на 50 литрах АЗС недоливают 200–300 миллилитров при норме недолива (есть и такая) 125 миллилитров. Так что те, кто попадется на недоливе впервые, заплатят 1 процент от годовой выручки АЗС, но не менее 500 тысяч рублей, а кто повторно — 3 процента, но не менее 2 млн.

Источник: «Известия»

40-го

размера сапоги будут выставлены на днях на аукционе в Париже. Именно в них Наполеон Бонапарт мерил шагами пустынные тропы острова Святой Елены в ссылке. После его смерти генерал Бертран, сопровождавший своего командира в изгнании, передал обувь скульптору Карло Марокетти, работавшему над конной статуей императора. Реликвию, которую перед продажей выставят на обозрение публики, рассчитывают продать за 50–80 тысяч евро.

Источник: ТАСС

228 раз

подпрыгнул 17-летний китайский спортсмен Цэнь Сяолинь со скакалкой за 30 секунд на VI Международных соревнованиях по прыжкам со скакалкой в Шанхае. Тем самым побив рекорд Гиннесса. Прыжки выполнялись в технике «бегущий шаг», при этом совершалось молниеносное почти незаметное глазу вращение самой скакалки. В действительности же спортсмен пропрыгал полчаса, совершив 1141 прыжок, тем самым перепрыгав свой же рекорд годовой давности. В 2015 году Цэнь Сяолинь установил еще один рекорд — семь прыжков за секунду.

Источник: KP.ru

Настроения

Права первой необходимости

«Какие из прав и свобод человека для вас наиболее важны»,— спросили социологи. Выяснилось, что больше всего россияне ценят право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность — на первое место его ставят 78%. За ним следует право на медицинскую помощь (70%). В тройке важнейших прав и справедливый суд. Причем его ценность заметно возросла: если в ходе опроса 2017 года это право указал каждый второй россиянин, то в нынешнем — уже 64%. Далее идут социально-экономические права — на достойный уровень жизни (62%) и бесплатное образование (59%). Больше половины россиян называют одним из важнейших прав человека свободу слова. Не меньше ценят право на работу и справедливую оплату труда, неприкосновенность жилища, а также отдых и досуг.

Источник: «Левада-центр»