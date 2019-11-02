Ценные указанния

Белый дом определился с концепцией развития дорожной сети в направлении Москва—Казань. К 2027 году между существующими М7 «Волга» и М5 «Урал» построят платную трассу М12. Магистраль обойдется в 610–612 млрд руб. Соседние федеральные трассы приведут в порядок, частично расширив. От варианта с реконструкцией М7 власти отказались: для этого потребовалось бы выкупать землю и сносить жилые дома.

Глава правительства Дмитрий Медведев, рассказал вчера вице-премьер Максимов Акимов, согласился с разработанным вариантом строительства дублера трассы М7. От Москвы до Казани построят новую дорогу с индексом М12 (позже ей придумают отдельное название), которая пройдет южнее М7 и севернее М5. Строительство обойдется в 610–612 млрд руб., 40% вложит частный инвестор. Переговоры с российскими инвесторами уже ведутся, заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Строительство пройдет в четыре этапа. Сначала возведут обход Балашихи и Ногинска (идет подготовка территории, проект будет готов в 2020 году), затем участки Москва—Владимир и Канаш—Казань (достроят в 2024 году), Владимир—Арзамас (достроят в 2025 году), Арзамас—Канаш (достроят в 2027 году). Проект будет реализовываться в рамках концессии, господин Петушенко назвал вчера ориентировочные тарифы: 2,5 тыс. руб. для легкового авто, 6 тыс. руб.— для грузовиков, при использовании транспондеров будут скидки. Максим Акимов лишь пообещал стабильную связь и интернет вдоль всей трассы.

М7 и М5 будут реконструированы, по выражению господина Акимова, в «щадящем варианте»: трассам добавят полос, разделительных барьеров, освещения, удобных левых поворотов, но пропускная способность и скоростной режим не увеличатся, отметил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов. 150 млрд руб. будет направлено только на М7. Работы на трассах завершат до 2024 года. Максим Акимов заявил, что стройка М12 и реконструкция М7 и М5 будут синхронизированы. Отметим, что протяженность М12 — 729 км, путь по М7 от Москвы до Казани — около 820 км.

Дискуссии о строительстве дублера М7 идут много лет. Существующая трасса проходит через 96 населенных пунктов, пересекает 1,4 тыс. одноуровневых примыканий, имеет 52 светофора. Проблема пробок с каждым годом усугубляется, объем трафика растет. По данным Росавтодора, максимальная пиковая интенсивность движения на М7 в Подмосковье выросла в 2017–2019 годах с 91 тыс. до 97 тыс. автомобилей, во Владимирской области — с 39 тыс. до 40,7 тыс. машин.

Еще в 2009 году разработка проекта новой автомагистрали вошла в программу деятельности госкомпании «Автодор». В 2018 году проект стал частью комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры. В правительстве долгое время шли споры о судьбе проекта, решения предлагали Минэкономики, Минфин. Рассматривался вариант масштабной реконструкции М7 (без платного дублера) и строительства только дублера.

От первого варианта отказались, пояснил Максим Акимов: решение парализовало бы движение между Москвой и Казанью. Потребовалось бы выкупать у граждан земельные участки и сносить дома. Даже если из М7 сделать трассу первой категории, то через шесть-семь лет она снова забьется, заметил господин Петушенко, при этом основная экономическая активность сейчас к югу от трассы, а на севере — «степи и болота».

Новая платная трасса Москва—Казань станет частью международного транспортного коридора Европа—Западный Китай (МТМ ЕЗК). В него входят трасса М11 Москва—Петербург (ее последний участок откроют в конце ноября), часть Центральной кольцевой автодороги (строится), новая М12. Далее будет новая дорога от Канаша через Тольятти, Самару и Оренбург до границы с Казахстаном (сроки ее строительства пока не определены).

Глава общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин считает решение правительства «наиболее разумным». «Любые варианты глобальной реконструкции М7 не имеют ни технического, ни экономического смысла. Кардинально переделать ее невозможно,— пояснил он “Ъ”.— Дорога проходит через огромное количество населенных пунктов». В идеале работы по реконструкции М7 и М5 нужно было развести во времени со строительством М12, отмечает эксперт, но откладывать ремонт федеральных трасс уже невозможно, «даже не из транспортных соображений, а из чисто гуманитарных».

Иван Буранов