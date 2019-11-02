«Кино» выступит без голограммы

В агентстве ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная грядущим концертам музыкантов группы «Кино». Борис Барабанов выяснил, как может давать концерты группа, двух участников которой давно нет в живых.

В пресс-конференции приняли участие гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян, а также два бас-гитариста — Александр Титов (ныне — группа «Аквариум»), игравший в «Кино» в ранний период истории группы, и Игорь Тихомиров (ныне — звукорежиссер ДДТ), записавший хиты «героического» периода «Кино». С журналистами также поговорил сын Виктора Цоя Александр, ставший продюсером нового шоу.

Концерт «Кино» в Санкт-Петербурге состоится ровно через год — 31 октября 2020 года в Ледовом дворце. Московское выступление группы запланировано на 21 ноября 2020 года, оно пройдет на «ВТБ Арене». Цена билета на петербургский концерт — от 5 тыс. до 18 тыс. руб., на московский — от 3 тыс. до 12 тыс. О других выступлениях «Кино» пока ничего не сообщается, хотя предложения уже есть.

Когда появились первые сообщения о выступлениях «Кино», поклонники в большинстве своем предположили, что Виктор Цой будет представлен голограммой. В мировой концертной практике известны проекты с голограммами Ронни Джеймса Дио, Майкла Джексона, Эми Уайнхаус, Фрэнка Заппы и Тупака Шакура, которые «гастролируют» в сопровождении оригинальных участников аккомпанирующих составов либо просто профессиональных сессионщиков. Несмотря на негативную реакцию части фанатов, которая сопутствует материализации духов звезд, эти зрелища востребованны. Например, в расписании гастролей голограммы Ронни Джеймса Дио на 2019 год значатся 100 шоу.

Попытки воскрешения Виктора Цоя средствами современных технологий на сцене тоже имели место, но все они выглядели убого. Александр Цой уточнил на пресс-конференции, что, с его точки зрения, голограмма смотрится скорее плохо, чем хорошо: «Мы не будем предпринимать попыток оживить человека, которого уже нет». Образ Виктора Цоя будет реализован другими средствами.

В оркестровом проекте «Симфоническое Кино», где также заняты Александр Цой и Юрий Каспарян, изображения Виктора Цоя нет, как нет и его голоса. Создатели действа обходятся абстрактной графикой и предлагают публике инструментальные версии песен. В новом шоу музыканты решили использовать фото- и видеоматериалы с Виктором Цоем, но о том, как именно это будет сделано, авторы нового проекта пока не распространяются. Не было и кандидатов на место вокалиста. Такая практика имеет место в мире, например, экс-участники аккомпанирующего состава Дэвида Боуи весь 2020 год будут гастролировать по миру с приглашенными вокалистами — Кори Гловером из группы Living Colour, сыном Стинга Джо Самнером и актрисой Эван Рейчел Вуд. Относительно «Кино» пока известно только, что в распоряжении группы имеются все голосовые дорожки Виктора Цоя в необходимом качестве.

Корреспондент “Ъ” поинтересовался личностью барабанщика, который займет место Георгия Гурьянова. Эти обязанности поручены музыканту проекта «Симфоническое Кино» Олегу Шунцову, который тщательно зубрит все партии.

Игорь Тихомиров признался, что почти 30 лет не держал в руках бас-гитару и теперь ему приходится практически осваивать инструмент заново. Правда, «руки помнят» партии из песен «Кино», так что больших сложностей не возникло. Есть и другая проблема. Игорь Тихомиров с 1995 года и по сей день трудится в должности концертного и студийного звукорежиссера в группе ДДТ, и для того, чтобы сконцентрироваться на работе с «Кино», ему потребуется найти себе замену. Музыкант честно признался, что уже занят поиском специалиста нужного уровня, но пока на горизонте такового не наблюдается. В ДДТ Игорь Тихомиров останется до лета. Александру Титову придется делить себя между «Аквариумом» и «Кино» — в 1980-е у него уже был такой опыт. Самое, пожалуй, интересное в истории с двумя басистами «Кино» состоит в том, что в некоторых номерах они будут играть на сцене вместе. В мире есть не так много групп с такой ритм-секцией.

Группе «Кино» за последние 29 лет не раз поступали предложения о воссоединении в том или ином виде, в том числе и с голографическим Цоем. На вопрос “Ъ” о том, является ли нынешний проект результатом решения всех спорных вопросов с правами на песни Виктора Цоя, Александр Цой ответил, что эти вопросы улажены не вчера, иначе не был бы возможен проект с оркестром, который существует уже несколько лет. Просто все сложилось как надо. Проект с группой наконец-то «дозрел» и дождался своего часа.