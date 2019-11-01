Уренгойская сотня

Как стало известно “Ъ”, в Новом Уренгое арестован бывший директор регионального инвестиционного фонда «Ямал» Сергей Доманский. Он стал очередным фигурантом масштабного расследования хищений бюджетных средств в Ямало-Ненецком автономном округе. Многомиллионные махинации осуществлялись со средствами находящегося сейчас в процессе ликвидации Фонда развития муниципального образования город Новый Уренгой. Под стражей уже находятся его бывший исполнительный директор житель подмосковного Одинцово Константин Михайлицкий, а также Марат Турсанов, обеспечивавший, по версии правоохранителей, юридическое сопровождение противоправных сделок.

Сергея Доманского сотрудники полиции задержали в аэропорту Нового Уренгоя, куда он прилетел из Тюмени. Большую же часть времени бизнесмен проживает в Москве. Ранее господин Доманский проходил свидетелем в расследуемом управлением Следственного комитата России по Ямало-Ненецкому автономному округу уголовном деле по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь в нем идет об организованной преступной группе, которая в 2016–2017 годах занималась хищением бюджетных средств Фонда развития муниципального образования город Новый Уренгой (учрежден местной администрацией), находящегося сейчас в стадии ликвидации.

По данным следствия, незадолго до своего краха фонд начал брать заведомо невозвратные займы под залог своего недвижимого имущества в Новом Уренгое.

Например, у фонда были в собственности площади в нескольких бизнес-центрах в центре города, которые сдавались в аренду. После того как руководитель фонда житель подмосковного Одинцово Константин Михайлицкий не смог рассчитаться по долгам, имущество фонда, по данным следствия, фактически за бесценок было выставлено на продажу, а покупателями выступали подконтрольные злоумышленникам фирмы.

В общей сложности, по данным следствия, около 100 объектов недвижимости ушло с молотка всего за 180 тыс. руб.

В ходе расследования было установлено, что большую часть имущества приобрело ООО «Пуровский терминал», одним из учредителей которого является гендиректор ООО «Новоуренгойский экспоцентр» и ООО «Орион» Сергей Доманский.

Сегодня по ходатайству следствия Новоуренгойский горсуд отправил господина Доманского на два месяца в СИЗО. Своей вины в инкриминируемом мошенничестве бывший глава фонда «Ямал» не признает. Показания давать он также отказывается, ссылаясь на 51-ю статью Конституции.

Напомним, что ранее в рамках расследования этого дела под стражу были заключены бывший исполнительный директор Фонда развития муниципального образования город Новый Уренгой Константин Михайлицкий и бизнесмен Марат Турсанов. Последний, по данным СКР, занимался юридическим сопровождением сомнительных сделок. Кроме того, на него оказалась оформлена и часть бывшей бюджетной недвижимости.

Олег Рубникович