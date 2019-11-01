Преемник Шакро Молодого вышел на международный уровень

Один из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве Надир Исмаилов, более известный как Лоту Гули, объявлен в международный розыск. В отношении него расследуется целый ряд уголовных дел, связанных с похищениями людей и вымогательствами как в Москве, так и в других регионах. Кроме того, законника обвиняют и по новой статье УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии — руководстве на протяжении десяти лет целым преступным кланом, причем большую часть времени из азербайджанской тюрьмы. Сам «авторитет» давно скрывается за границей — как от силовиков, так и от своих конкурентов.

Как сообщили “Ъ” в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Москве, следователи, работающие в тесном контакте с ФСБ И ГУУР МВД, возбудили новое уголовное дело в отношении 47-летнего Надира Исмаилова по относительно новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). «По данным следствия, с 2009 года по настоящее время Исмаилов, находясь за пределами Российской Федерации, пользуясь авторитетом и влиянием в преступной сфере, причисляя себя к ворам в законе, занимался организацией, руководством и координацией преступной деятельности в городе Москве и других регионах России»,— пояснили “Ъ” представители ведомства. По их словам, вор в законе уже заочно арестован судом и объявлен в международный розыск и сейчас его местонахождение устанавливается.

Впрочем, где проживает вор в законе давно не является ни для кого секретом. Он — личность весьма известная, если даже не одиозная в криминальных кругах. Этнический азербайджанец, Исмаилов родился в Грузии, но вскоре перебрался на исконную родину, где быстро влился в ряды местного криминалитета. Он быстро набирал вес в преступном мире, получил статус вора в законе, после чего его интересы стали стремительно расширяться. В частности, «авторитет» являлся одним из руководителей действовавшей в Москве еще с начала 90-х годов азербайджанской ОПГ. Первоначально в сфере ее интересов были столичные рынки, но потом она стала гораздо шире, распространяясь и на другие регионы России.

Между тем в Азербайджане вор в законе, который тогда носил фамилию Салифов, был арестован и приговорен к длительному сроку заключения.

Впрочем, и из мест лишения свободы «авторитет», известный как Лоту Гули, продолжал руководить своими подручными, за что ему несколько раз продлевали срок.

Отсидев в заключении 22 года вместо 27 положенных, в 2017 году Салифов, сменивший фамилию на Исмаилов, наконец вышел из тюрьмы. По некоторым данным, он сразу же поспешил перебраться в соседнюю Турцию. После гибели от рук киллеров патриархов криминального мира Япончика (Вячеслав Иваньков) и Деда Хасана (Аслан Усоян) Лоту Гули стал всерьез претендовать на лидерство в преступной среде постсоветского пространства. Конкуренцию ему могли составить лишь несколько воров в законе. Однако Исмаилов и его подручные, как сообщал “Ъ”, жестоко подавляли любое сопротивление. Кроме того, за решеткой оказались Шакро Молодой (Захарий Калашов) и Шишкан (Олег Медведев).

При этом, как сообщал “Ъ”, лидер азербайджанской ОПГ всегда держал под контролем ситуацию в Москве и в России вообще. Опасаясь новых задержаний, сам он здесь не появлялся, предпочитая общаться по Skype или направляя своих эмиссаров. Именно они от его лица запугивали коммерсантов, требуя от них платить ежемесячную дань. В частности, для переговоров в столицу приезжал брат Лоту Гули Надир Салифов, известный как Намик Бакинский, а также его представитель Фуад Рзаев по кличке Афо. Несговорчивых бизнесменов пугали, обещали убить их самих и их семьи, а также похищали. В результате пару лет назад в отношении Надира Исмаилова в Москве возбудили уголовное дело за вымогательство и похищение человека (ст. 163, 126 УК РФ), а Пресненский суд заочно его арестовал. Подобное дело в отношении вора в законе расследуется и в Тольятти.

Чуть позже в ходе операции сотрудников УФСБ по Москве и Московской области, как сообщал “Ъ”, был задержан Фуад Рзаев. В апреле этого года Головинский райсуд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима за вымогательство у коммерсантов нескольких миллионов рублей. Сам осужденный посчитал решение слишком суровым, а прокуратура — слишком мягким, потребовав увеличить срок до девяти лет, но Мосгорсуд оставил его без изменений.

Объявление Лоту Гули в международный розыск может иметь далеко идущие последствия.

По некоторым данным, не чувствуя себя в полной безопасности из-за угроз давних врагов вроде соратников убитого якобы по его указанию Ровшана Лянкоранского (Ровшан Джаниев), Лоту Гули предпочел укрыться в Дубае. Наличие его карточки в базе Интерпола с красным углом, что означает немедленное задержание в случае обнаружения, ставит под угрозу беспрепятственное пересечение им границ.

Сергей Сергеев