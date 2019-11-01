В Саратове серийный насильник угрожал своим жертвам распространением порнографических видеозаписей

В Саратове 54-летнего местного жителя будут судить за многократные изнасилования, насильственные действия сексуального характера, нарушение неприкосновенности частной жизни, вымогательство, использование несовершеннолетней для изготовления порнографических материалов. Жертвами злоумышленника стали девушки 15 и 23 лет, уточнили в региональном СУ СК.

По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемый через социальную сеть познакомился с девушкой, которая оказывала услуги по проведению лечебного массажа. Под предлогом проведения массажа он заманил ее в съемную квартиру, где

угрожая убийством, совершил ее изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая была шокирована случившемся и не стала обращаться в правоохранительные органы.

Спустя несколько месяцев он снова связался со своей жертвой и, угрожая тем, что, если она не согласится на встречу, он распространит в социальной сети не соответствующую действительности информацию о ней (что девушка оказывает услуги не лечебного массажа, а интимного характера), снова заставил прийти к нему и подверг насилию. Происходящее он при этом снимал на камеру телефона и впоследствии потребовал от потерпевшей 10 тыс. руб. за нераспространение видеозаписи. Телефонный разговор девушка записала на диктофон и обратилась в полицию.

При проведении оперативных мероприятий выяснилось, что массажистка стала не единственной жертвой злоумышленника.

Установлено, что в августе 2018 года этот же гражданин познакомился в социальной сети с 15-летней девочкой, пообещал ей предоставить подработку, заманил на встречу и также подверг ее сексуальному насилию. Происходящее он снял на телефон и в дальнейшем потребовал новых встреч, угрожая, что распространит запись среди друзей и знакомых пострадавшей. Впоследствии ему удалось добиться с подростком еще одной встречи – в декабре 2018 года.

Злоумышленник находится под стражей, своей вины он не признает.

Марина Ковалева