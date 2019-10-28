«Детские зоны и коворкинги могут появиться в городских электричках»

Глава РЖД Олег Белозеров раскритиковал Европу за слишком долгое железнодорожное строительство. Такое заявление сделал на пленарной сессии международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520» в Сочи. По словам Белозерова, разное законодательство в странах с колеей пути шириной 1520 мм и на европейском пространстве стало одной из проблем для отрасли. Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов рассказал подробности ведущему Юрию Абросимову.

— Глава РЖД как-то объяснил свою критику?

— Да, в Европе очень длинные сроки для реализации железнодорожных проектов. Олег Белозеров привел в пример строительство линии как раз шириной колеи 1520 от словацкого города Кошице до Вены, и, по его словам, в Европе действительно такое строительство может иногда сдвигаться даже на пятилетки. И, к слову, проект вот этой дороги был запущен еще в 2009 году, а сейчас, как заявил Олег Белозеров, он только перешел на стадию экологических обсуждений. Действительно не очень быстро, по его словам, продвигается на примере этого проекта железнодорожное строительство в Европе.

— Какие еще темы поднимались на форуме?

— В первый день форума было две большие темы: непосредственно будущее — как будут выглядеть российские вагоны, и тема железнодорожного туризма. Так, например, выяснилось, что поезда из России ходят по 23 международным направлениям, 116 составов возят людей за границу. Но, как подчеркивают представители отрасли, развивается это все неравномерно, очень многие люди хотели бы выбирать поезд, но их останавливает, например, слишком долгие таможенные проверки в европейских странах. Финляндия единственная сейчас до 19 минут сумела сократить вот эти проверки.

Активно говорили и о будущем вагоностроения. Например, замгендиректора по развитию пассажирского транспорта компании «Трансмашхолдинг» Александр Лашманов рассказал довольно любопытно о том, как могут выглядеть российские вагоны будущего. Так, появится видеонаблюдение в каждом купе, электронные замки. Кроме того, на входе будет такой небольшой холл в виде лобби отеля со стойкой проводника, не придется проверять документы, находясь на улице. И более того, в этих вагонах могут появиться детские зоны и зоны коворкинга со временем. Пока это все только в проекте. Детские зоны и коворкинги могут появиться и в городских электричках, которые выйдут на Московский центральный диаметр в ноябре этого года. Интересно, что ходить все поезда будут с интервалами в четыре минуты в час пик — во всяком случае, так пообещали в РЖД.