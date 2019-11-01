На торги выставлено имущество банка «Первомайский» на 4,9 млрд рублей

На площадке «Российского аукционного дома» 16 декабря начнется реализация имущества обанкротившегося банка «Первомайский», время начала подачи заявок 6 ноября. Общая стоимость имущества, разбитого на 25 лотов составляет 4,9 млрд руб., объявление размещено на ресурсе ЕФРСБ. В самый крупный лот включены права требования к физическим лицам (15,9 тыс. кредитных договоров). Его начальная стоимость 2,5 млрд руб. В другой лот объединены права требований по 9,5 тыс. кредитных договоров на сумму 1,2 млрд руб. Также на торгах реализуются земельные участки, нежилые здания, включая долю в четырехэтажном торговом комплексе в Горячем Ключе и права требования к ряду компаний (ЗАО «1М-Ломбарб», АО «Кэш/Дом», ООО «Независимая экспертная палата» и др.).

Как сообщал ”Ъ-Кубань“, в октябре Агентство по страхованию вкладов, выступающее в качестве конкурсного управляющего краснодарского банка «Первомайский», сообщило о возврате почти 55 млн руб. недостачи в конкурсную массу банкрота.

Банк «Первомайский» признан несостоятельным 28 января 2019 года, лицензия отозвана 23 ноября 2018 года. По данным АСВ, одной из причин стала «действующая в банке политика в области оценки рисков, которая привела к полной утрате собственных средств и образованию дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой величиной обязательств».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Банк „Первомайский“» зарегистрировано в Краснодаре в 1990 году, на 2016 год уставный капитал составлял 332,6 млн руб. Бенефициаром банка является Александр Измайлов. За 2017 год чистые доходы банка составили 1,3 млрд руб. (за 2016 год — 1,1 млрд руб.), чистая прибыль — 87 млн руб. (в 2016 году убыток — 94,9 млн руб.). Активы банка по отчетности 2017 года составляли 11,97 млрд руб. В рейтинге РИА «Новости» на 1 октября 2018 года банк «Первомайский» занимал 203-е место в РФ по величине активов.

Андрей Ульченко