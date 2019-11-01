В новой энгельсской школе выявлены угрожающие жизни учащихся нарушения

В энгельсской «Школе нового века», которая была построена в 2018 году, выявлены нарушения норм пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области со ссылкой на результаты проверки районных коллег.

В частности, исполнитель муниципального контракта - ООО «СК «Новый век» - не выполнил требования законодательства о пожарной безопасности относительно ширины путей эвакуации, наличии дополнительных путей эвакуации и требования к примененным дверям. Это не отвечает требованием контракта и угрожает безопасности учащихся, делает выводы прокуратура. При этом администрация Энгельсского района не проконтролировала соблюдение тих условий.

Главе района внесено представление.

Марина Ковалева