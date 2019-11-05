Кавказский компромисс

Результаты прошедших в Абхазии выборов можно считать победой компромисса.

По итогам последних выборов переизбранный президент Рауль Хаджимба обошел своего соперника чуть больше чем на процент.

Сам избирательный сюжет достоин американского политсериала. В стране, где население не превышает 250 тысяч, в борьбу вступили аж 10 соперников. Уже до первого тура они добрались с потерями: из гонки выбыл заболевший, а по утверждению оппозиции отравленный, депутат Аслан Бжания (сейчас он лечится за границей), по просьбе которого весной переносили голосование. Впрочем, недоволен и проигравший по итогам второго тура (9 сентября) соперник — Алхас Квициния набрал 46,17 процента и отказался признавать победу президента.

Юристы оппозиции пытались доказать в суде: победителем может быть признан тот, кто собрал голосов не просто больше соперника, а «больше соперника» плюс голоса тех, кто голосовал «против всех» (такая графа предусмотрена местным избирательным законам). У здания суда в итоге собрались напряженные мужчины, страна замерла в ожидании вердикта. Но суд заявление Квицинии не удовлетворил. А абхазы, измученные борьбой за независимость, выживание, кандидатов, бюджет, а главное — за интуриста, мирно разошлись по домам. 9 октября президент Хаджимба на инаугурации принял гостей из ДНР и Никарагуа, а также символы власти: штандарт, печать с гербом и посох алабаша (охотничий посох с заостренным наконечником — символ высшей власти в республики). Собравшиеся на церемонии узнали: у Рауля Хаджимбы «времени на раскачку нет». Вероятно, поэтому премьер-министром переназначен Валерий Бганба, который занял эту должность год назад после гибели предшественника в ДТП.