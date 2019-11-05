Однодневный тур с застольем и песнями

Что касается главной отрасли экономики — туризма, то профильное министерство заявляет о положительной динамике в 2019-м.

Больше половины посетивших Абхазию берут однодневные экскурсии. Особо активно развивается сельское направление: туристы с удовольствием едут «в гости» к местным жителям. Те ждут их с накрытыми столами, потом все вместе поют и танцуют — называется «абхазское застолье», после которого важнее всего устоять на ногах.

Приехать из России незатруднительно: хватит и внутреннего паспорта. Машина от аэропорта Адлера до Сухума стоит примерно 3800 рублей. Кстати, умные путешественники экономят на транспорте больше тысячи, заплатив одному водителю 500 рублей от аэропорта до границы. А второму — абхазскому — 2000, чтобы доехать до пункта назначения. Но сразу стоит запомнить: российское страховое свидетельство здесь не работает. За бесплатным лечением придется ехать несколько часов обратно до Сочи, где, кстати, всегда прохладнее (на несколько градусов) и многолюднее.

Если с застольями хорошо, то с сельским хозяйством сложнее. С 2017-го экспорт фундука сократился в два раза, по цитрусовым можно и вовсе писать о «мандариновой драме». И дело не в том, что деревья очень капризные, а плоды легко повреждаются при сборе. Вспомните советские времена: та же сетка цитрусовых из Сухуми вполне заменяла дорогую коробку конфет при визите к стоматологу. А сегодня абхазские мандарины — в тисках конкуренции: в магазинах изобилие мандаринов из Египта, Марокко, Испании, Турции, Китая и даже Перу.

Мало того, если в прошлом году цитрусовых в Абхазии созрело слишком много и приходилось продавать по низким ценам, то в этом урожай ожидается небольшой и цена, соответственно, будет завышена. К счастью, в «мандариновом» вопросе союзница-Россия обещает прийти на помощь: после зимнего визита в Москву министра сельского хозяйства Абхазии Амирана Какалии в республике ждут строительства совместного завода по переработке.

Отдельная боль для республики — насекомые-вредители. Серьезной напастью стало недавнее вторжение мраморного клопа. Воевать приходится также с американской бабочкой, пальмовым долгоносиком, самшитовой огневкой, кукурузной совкой и другими видами, носящими лирические названия. Несмотря на всю информационную, образовательную и материальную поддержку в этом вопросе, России приходится вводить временные карантины, от чего страдает экспорт.

Подготовила Юлия Федотова