Четверых полицейских из Минвод будут судить за взяточничество и наркоторговлю

В Минеральных водах заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Евгения Кривцова, его подчиненных Марата Кокова и Александра Козлова, а также участкового уполномоченного полиции Якова Галустяна будут судить за торговлю наркотиками и получение взяток, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, 8 августа прошлого года Кривцов совместно с Коковым, Козловым и Галустяном осматривали дом местного жителя и выявили административное правонарушение – культивацию наркосодержащих растений. Они стали угрожать ему привлечением к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления и вымогать деньги. Испугавшись, мужчина отдал им 150 тыс. руб. После этого обвиняемые подкинули ему наркотики и написали в материалах дела, что выявили преступление.

Дарья Голякова