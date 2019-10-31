Новый Porsche 911 получил механическую коробку передач

Компания Porsche предложила для нового поколения спорткара 911 механическую коробку передач.

Как сообщает немецкий автопроизводитель, на американском рынке у клиентов уже появилась возможность выбора между 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, которая доступна с момента выхода Porsche 911 (992), и 7-ступенчатой механической коробкой передач. Сроки появления версии с новой трансмиссией на других рынка не озвучены.

«Механика» идет в комплекте с пакетом Sport Chrono и механической блокировкой заднего дифференциала (с «автоматом» сочетается дифференциал с электронной блокировкой). Автомобиль с механической коробкой передач стал легче версии с автоматической трансмиссией, но при этом оказался медленнее в разгоне 0-100 км/ч и потерял в максимальной скорости. Точные динамические характеристики пока не названы.

Заказать 7-ступенчатую механическую коробку передач можно для купе и кабриолетов, но только в версиях Carrera S и 911 Carrera 4S с 3-литровым оппозитным бензиновым турбомотором мощностью 450 л.с.

Напомним, премьера модели Carrera S и 911 Carrera 4S прошла с разницей в месяц — купе показали в декабре 2018 года, а кабриолеты представили в январе 2019 года.