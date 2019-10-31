Директор краснодарского АО «Крайжилкомресурс» обвиняется в крупном хищении из бюджета

В Краснодаре в суд передано дело в отношении гендиректора АО «Крайжилкомресурс» (учредителем АО является министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края), который обвиняется в мошенническом похищении из бюджета средств на сумму 95 млн руб., сообщила прокуратура Краснодарского края. По версии обвинения, в 2017 году топ-менеджер передал эти средства застройщику жилого комплекса «Седьмое небо» в качестве займа, хотя не имел на это полномочий.

Фамилия фигуранта прокуратурой не озвучивается, по данным kartoteka.ru, гендиректором компании «Крайжилкомресурс» c 2016 по 2018 годы был Аведис Сеферян. По версии следствия, руководитель АО, действуя по предварительному сговору с иными гражданами, 20 апреля 2017 году заключил договор займа с ООО «ЮРСК» на сумму 95 млн руб. сроком до 31 декабря 2017 года якобы для финансирования строительства краснодарского ЖК «Седьмое небо». Затем в период с 20 апреля по 8 декабря 2017 года злоумышленники перевели эту сумму на расчетные счета подконтрольных фирм и распорядились деньгами по своему усмотрению. Комплекс «Седьмое небо» является одним из проблемных объектов с большим количеством обманутых дольщиков, строительные работы не ведутся, застройщик является банкротом.

Анна Перова, Краснодар