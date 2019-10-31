Экс-чиновника осудили за разглашение гостайны

Пермский краевой суд вынес приговор бывшему заместителю министра территориальной безопасности Прикамья Игорю Стрункину. Как сообщает «Местное время», его признали виновным в разглашении государственной тайны и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года и лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с допуском к государственной тайне, на один год.

По версии следствия, Игорь Стрункин привлек к разработке, изготовлению и исполнению мобилизационных документов, в которых содержались секретные сведения, сотрудников аппарата законодательного собрания региона, у которых, в отличие от замминистра, не было допуска к гостайне.

Как утверждают собеседники “Ъ-Прикамье”, господин Стрункин также незаконно передал сотрудникам заксобрания электронные копии уже готовых секретных мобилизационных документов. Какие это были документы, источники не пояснили. Госслужащие работали с ними на компьютерах, которые не были сертифицированы для работы с секретными сведениями, имели выход в интернет, а также в локальную сеть заксобрания.