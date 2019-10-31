СК по Башкирии провел обыск в кабинете замглавы госкомстроя по уголовному делу о земельном участке

Как стало известно “Ъ-Уфа”, обыск в кабинете заместителя председателя госкомитета по строительству и архитектуре Артема Ковшова, который провели вчера сотрудники башкирского СК, связан с уголовным делом о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома в Уфимском районе.

Артем Ковшов, который в 2014-2017 годах занимал должность первого заместителя главы администрации Уфимского района по инвестициям и градостроительной деятельности, подтвердил эту информацию. По его словам, уголовное дело, по которому он проходит свидетелем, «было возбуждено давно». «Его то закроют, то вновь откроют», — отметил он, добавив, что инцидент не отразился на его работе.

Булат Баширов