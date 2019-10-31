Глава Кочевского района оштрафован за незаконную агитацию

Мировой судья судебного участка №1 Кочевского судебного района Пермского края назначила административное наказание главе Кочевского района Александру Юркину. Господин Юркин был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 5.11 КоАП РФ (Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом). По информации “Ъ–Прикамье” размер штрафа составил 2 тыс. руб.

Ранее telegram-канал «Лбов» опубликовал видео, где глава Кочевского района призывает прийти на выборы депутатов думы Кочевского муниципального округа и поддержать нескольких кандидатов: Василия Рискова («Единая Россия»), Валентина Батуева («Единая Россия») и Наталью Холомину (КПРФ). Отметим, что по итогам выборов, депутатский мандат получил только господин Рисков.