Москва получит новую транспортную стратегию

Столичные власти заказали новую программу развития транспортного комплекса — ее разработает российский офис консалтинговой компании McKinsey. Речь идет о 2019–2023 годах и периоде до 2040 года, сообщают «Ведомости». «Маккинзи и компания Сиайэс» предложила подготовить стратегию за стартовые 210 млн руб.

Среди новых задач — организация многоуровневых паркингов по системе перехватывающих парковок и анализ возможности применять новые технологии. Представитель «Маккинзи и компания Сиайэс» от комментариев отказался.

Предыдущая транспортная стратегия была принята в 2011 году. Но последние годы улучшений нет, а загруженность дорог растет, рассказал консультант мэрии.

«Появились новые технологии, новые взгляды на развитие транспорта, как на федеральном, так и на мировом уровне»,— сообщила пресс-служба департамента транспорта. По словам ее представителя, поэтому правительство Москвы поставило задачу разработать новую транспортную стратегию.

В конце прошлого года в Москве увеличились цены на парковку: появилось несколько сотен улиц с рекордным тарифом 380 руб. в час. В мэрии тогда пообещали, что теперь на улицах гарантированно появятся свободные места, а на улицах исчезнет паразитный трафик из машин, ищущих парковку.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дорогая моя парковка».