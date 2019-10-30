Путин проведет большую пресс-конференцию в декабре

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре, как и в предыдущие годы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Она станет 15-й по счету: первое такое мероприятие состоялась в 2001 году.

По словам господина Пескова, такие пресс-конференции — «это беспрецедентный формат», который мало где встречается в мире. «Но мы считаем это необходимым с точки зрения полного информирования СМИ и, при их помощи — всего общества о текущей ситуации и об итогах года. Отсутствие какой-либо режиссуры тут налицо»,— заявил он (цитата по ТАСС).

Дмитрий Песков также сообщил, что дата послания к Федеральному посланию еще неизвестна: оно может состояться как в конце этого года, так и в начале следующего. «Пока сроки не определены»,— сказал пресс-секретарь президента (цитата по «РИА Новости»).

О том, как проходила пресс-конференция президента в 2018 году, читайте в публикации “Ъ” «Вещать — не значит жениться».

Ключевые тезисы прошлой пресс-конференции — в материале “Ъ”.