Кредитная история получила продолжение

Агентство по страхованию вкладов просит арбитражный суд Башкирии привлечь к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц Уралкапиталбанка, чья лицензия была отозвана в 2018 году. По мнению истца, в результате действий девяти ответчиков, включая владельцев банка Дамира Камилова и Виталия Полякова, кредитная организация потеряла 5,5 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое ведет конкурсное производство в уфимском банке «Уральский капитал», направило в арбитражный суд Башкирии заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц кредитной организации, сообщает агентство на своем сайте. АСВ просит суд взыскать 5,5 млрд руб. с совладельцев банка Дамира Камилова (91%) и Виталия Полякова (8,8%), бывшего председателя совета директоров Леонида Гафарова, членов совета Урала Хусаинова и Рустама Шуварова, а также членов правления Эльвиры Хантимеровой, Марата Халиуллина, Максима Путенихина и главбуха Альфиры Беленковой. По данным картотеки дел арбитражного суда, заявление АСВ пока не зарегистрировано.

По мнению АСВ, ответчики выдавали компаниям и физлицам заведомо невозвратные кредиты, а также покупали недвижимость «по существенно завышенной стоимости». Кроме того, руководители банка не предпринимали меры по предупреждению его банкротства, отмечает АСВ. «Указанные действия и бездействие контролирующих банк лиц явились причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, что является основанием для привлечения их к субсидиарной ответственности по обязательствам банка», говорится в сообщении агентства.

ЦБ отозвал лицензию у Уралкапиталбанка в феврале 2018 года в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. В прошлом году банк был признан банкротом. Сумма установленных требований 884 кредиторов составляет 6,59 млрд руб., в том числе 5,99 млрд руб.— вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей. Стоимость активов банка не превышает 3 млрд руб.

О своем намерении привлечь топ-менеджеров к ответственности, в том числе и уголовной, АСВ уведомляло еще в июне. АСВ и Центробанк неоднократно обращались в МВД и СК РФ с заявлением о расследовании признаков мошенничества, преднамеренного банкротства и растраты, но получали отказы. В частности, в заявлениях АСВ просило расследовать факты выдачи «Уральским капиталом» «заведомо невозвратных кредитов» предприятиям группы «Ишсталь» (инициатором и бенефициаром этого проекта, предполагавшего запуск металлургического производства в Ишимбайском районе, участники рынка называли также Дамира Камилова).

В пресс-службе АСВ сообщили, что обратятся в суд с заявлением об аресте имущества ответчиков.

В конце 2018 года Дамир Камилов был признан банкротом. На тот момент на его личных счетах находилось лишь 12 руб. 60 коп. В августе текущего года арбитражный суд Башкирии обязал господина Камилова вернуть «Уралкапиталбанку» 245,7 млн руб., которые он снял со счета осенью 2018 года.

Дозвониться до Дамира Камилова вчера не удалось. Контактов остальных ответчиков в открытом доступе нет.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров отмечает, что у АСВ имеется большой опыт привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. «Любой иск от АСВ о привлечении к ответственности стоит рассматривать очень серьезно. Исходя из судебной практики, процент удовлетворения подобных исков высокий»,— отметил господин Муллануров.

Влада Шипилова