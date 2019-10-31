Ресторатор решил не сводить счеты

Сбербанк, который два года пытается продать недостроенное здание ресторанного комплекса «Лидер сити» в Уфе, столкнулся с противодействием со стороны ресторатора Сергея Белкина. В начале сентября конкурсный управляющий компании «Лидер групп» Роксана Кильмякова выставила актив на публичные торги, которые господин Белкин просит суд признать недействительными. До рассмотрения заявления предпринимателя, суд по его ходатайству запретил госпоже Кильмяковой, которая рассчитывала продать актив за 137,8 млн руб., заключать договор купли-продажи объекта. Между тем в начале октября, до подачи иска господином Белкиным, конкурсный управляющий объявила повторные торги, снизив стоимость лота до 120 млн руб.

В минувший вторник арбитражный суд Башкирии запретил конкурсному управляющему «Лидер групп» Роксане Кильмяковой подписывать и исполнять договор купли-продажи основного актива компании — недостроенного здания ресторанного комплекса «Лидер сити» на улице Ленина, 100 и земельного участка под ним, а республиканскому управлению Росреестра — регистрировать переход прав собственности на объекты. Торги по продаже активов путем публичного предложения были объявлены госпожой Кильмяковой в начале сентября. По их условиям, заявки от покупателей принимались с 4 по 17 сентября. Начальная цена объектов была установлена в размере 147,8 млн руб. с возможностью снижения к 17 сентября до 137,3 млн руб.

С ходатайством о наложении обеспечительных мер в суд обратился владелец «Лидер групп» Сергей Белкин. Как следует из материалов дела, свою просьбу он объяснил тем, что «на разрешении суда имеется спор относительно действительности торгов». 16 октября господин Белкин подал заявление, в котором просит признать недействительными торги по продаже «Лидер-сити» с началом приема заявок 4 сентября. Доводы предпринимателя в материалах суда не приводятся.

Получить комментарии у Сергея Белкина вчера не удалось: он не отвечал на телефонные звонки. Судебное заседание, на котором будет рассмотрено заявление предпринимателя, назначено на 27 ноября.

Роксана Кильмякова затруднилась пояснить суть претензий Сергея Белкина.

Напомним, что здание, в котором планировалось разместить «Лидер сити», компания Сергея Белкина купила у Сбербанка в 2013 году. Ранее в нем располагался ресторан «Тинькофф», а после реконструкции в нем должен был появиться ресторанный комплекс с заведениями разной концепции. В последующем «Лидер групп» заложил здание и участок Сбербанку. В декабре 2018 года компания была признана банкротом. Требования кредиторов к «Лидер групп» оцениваются в 245 млн руб., в том числе Сбербанка — в 227,4 млн руб. Сам Сергей Белкин, который был поручителем по кредиту, также признан несостоятельным. Сбербанк в течение двух лет пытался продать здание сначала за 250 млн руб. Позже цена актива на аукционе снижалась до 234,7 млн, затем до 211 млн руб. и т.д.

Между тем за пять дней до подачи заявления Сергея Белкина, 9 октября, Роксана Кильмякова объявила повторные торги по продаже недостроя и земельного участка под ним путем публичного предложения. Заявки от претендентов принимаются до 17:00 сегодняшнего дня. В этот раз стоимость лота снижалась со 137,8 млн руб. до 120 млн руб. Роксана Кильмякова отказалась сообщать, поступили ли заявки на покупку актива в этот раз.

Управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров полагает, что даже при снижении цены особого интереса к активу не будет. «Сейчас в регионе инвестиции в недвижимость находятся в стадии стагнации. К тому же в конце года инвестиции в строительство сокращаются»,— отметил он.

«Оспаривать несостоявшиеся торги можно, запрета на это нет,— пояснил управляющий партнер «Бейсик консалтинг» Рауль Сайфуллин.— Однако сложно сказать, зачем это нужно Сергею Белкину. Это логично, если в результате допущенных при проведении торгов был ограничен круг потенциальных покупателей. В ином случае я не вижу смысла в этом иске».

Арбитражный управляющий Алексей Емельянов полагает, что иск заявлен с целью «заволокитить процедуру продажи актива». «Не важно, что оспариваются торги, которые не состоялись. Суд наложил запрет на продажу здания — то есть цель была достигнута»,— отметил эксперт.

Булат Баширов