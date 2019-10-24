«Потребитель не готов жертвовать качеством ради природы»

Директор по устойчивому развитию Procter & Gamble Виргини Хелиас Фото: Procter & Gamble

Loop — это проект по продаже товаров массового спроса в многоразовой (до 100 циклов) упаковке, который реализует в сотрудничестве с рядом ведущих производителей компания TerraCycle, международный лидер в сфере инновационной переработки отходов. Пока тестируют его в Париже и Нью-Йорке. Партнером по доставке из интернет-магазина — а работает Loop именно в таком формате — стала курьерская служба UPS. От пользователя требуется лишь внести депозит за многоразовую упаковку и обеспечить ее возврат — отдать службе доставки. Сейчас покупателям доступно более 300 товаров. На первом круге к проекту присоединились Procter & Gamble (P&G), Nestle, PepsiCo, Unilever, Mars, Coca-Cola и Danone.

О первых результатах проекта и других насущных экологических проблемах и путях их решения мы поговорили с директором по устойчивому развитию Procter & Gamble Виргини Хелиас.

Вы работаете в Procter & Gamble уже более 30 лет. Как за эти годы изменился подход к экологическим проблемам и производственной этике — и в самой компании, и в отрасли в целом?

На протяжении всей своей карьеры в P&G я изнутри наблюдаю эволюцию подхода к устойчивому развитию и ответственному потреблению со стороны компаний. У производителей сформировалось понимание того, что потребитель не готов жертвовать качеством ради экологичности и ждет, что бренды, которым он доверяет, займутся решением сложнейших мировых проблем.

Экологичность заложена в саму модель бизнеса P&G. Мы крупная международная компания, поэтому на нас лежит ответственность за улучшение мира — через товары, которые мы производим, и через влияние на общество и людей по всему миру, которое наши бренды оказывают. Мы ставим перед собой амбициозные цели и планомерно их достигаем: минимизируя влияние на окружающую среду, используя наилучшие и безопасные инновационные ингредиенты, а также создавая продукты, которые делают ответственное потребление привлекательным для клиентов, мейнстримом. Сегодня потребители хотят, чтобы их повседневные действия приводили к значимым изменениям. С помощью социальных инициатив и инноваций мы предоставляем им возможность перейти от намерения к действию.

О запуске проекта Loop было объявлено в начале текущего года, а когда он начался для вас реально? Чья инициатива была объединиться с Loop? Кто предложил это первым?

Идея Loop стала вырисовываться в начале 2017 года, в моем разговоре с Томом Сзаки (основатель и генеральный директор TerraCycle.— “Ъ-Инициативы”) на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. P&G была первым производителем товаров народного потребления, который присоединился к Loop.

Официально проект Loop был анонсирован в январе 2019 года в Давосе, а затем 14 мая запущен в тестовом режиме в Париже и 21 мая — в Нью-Йорке.

Каких производственных изменений потребовал Loop? Сколько пришлось в это вложить?

Ученые и инженеры P&G потратили не один месяц, разрабатывая новые упаковки и логистические решения. На первом, ознакомительном этапе они более 12 месяцев работали с TerraCycle на фокус-группах, испытывая прототипы. Необходимо было выяснить, какие основные потребительские, технические и иные барьеры мы должны преодолеть для использования Loop. Основываясь на этих данных, TerraCycle пригласила в проект и других партнеров. Когда состав участников увеличился, P&G и остальные компании стали разрабатывать инновационные решения по очистке и стерилизации упаковки, логистике и онлайн-торговле, все для того, чтобы потребителю было комфортно с Loop.

Все это делалось перед выводом проекта на два пилотных рынка. Сейчас в Loop участвуют 11 брендов P&G в упаковках из различных материалов — часть в Париже, часть в Нью-Йорке, и в ходе работы на этих рынках пробируется и оптимизируется методика реализации бизнес-модели «сбор—очистка—повторное наполнение».

Что показали первые месяцы работы проекта? Уже можно говорить о каких-то выводах для его дальнейшего развития?

Рыночное тестирование только началось, но уже сейчас мы видим, что привлекательность этого проекта для потребителя растет с расширением спектра товаров, поэтому мы приглашаем в Loop новые бренды. Мы заметили существенное различие между потребителями в США и Франции: люди положительно воспринимают разнообразие как крупных, так и нишевых брендов в магазине Loop в США, а французские потребители более скептически настроены и требуют от всех брендов, которые можно приобрести в Loop, доказательств своей экологичности и стремления к устойчивому развитию не только с точки зрения упаковки. Кроме того, мы выявили три важнейших фактора, необходимых для того, чтобы проект Loop действительно изменил мир.

Это безотходность — наши потребители стремятся полностью избавиться от проблем, связанных с управлением отходами и ограниченным пространством. Также это практическое удобство, в том числе с точки зрения цены и ассортимента — сервис должен быть беспроблемным и как минимум сопоставимым по стоимости доставки с лучшими предложениями на рынке. И при этом Loop должен обеспечивать широкий выбор продукции.

Еще один важный фактор — премиальность. Наши потребители ждут от товара или бренда превосходства не только в упаковке, но и в качестве, рассчитывая, что он будет лучше, чем любой другой.

В будущем году планируется запустить Loop в других регионах. В каких?

Мы продолжаем сбор данных на пилотных рынках Парижа и Нью-Йорка, но считаем необходимым получить отзывы потребителей и в других странах. В 2020 году мы запускаем проект в Токио. Покупательские привычки японцев очень отличаются от привычек большинства западных рынков, а Токио — это город с высокоразвитой культурой переработки мусора среди населения. К примеру, токийские потребители повседневно покупают еду, напитки и бытовые товары в удобных автоматах. Часто еда в них упакована в несколько слоев пластика (например, каждое печенье в коробке упаковывается отдельно). Уровень вторичной переработки высокий: люди прилежно сортируют использованную упаковку и раскладывают ее по специальным контейнерам у дома, офиса, в супермаркетах или на вокзалах. Поэтому испытание такой модели повторного использования и наполнения упаковки, как Loop, в Токио будет своеобразным стресс-тестированием. Loop запускает новый потребительский навык, которая дает нам возможность изучить различные проблемы принятия потребителем такой модели и адаптации к ней, извлекая из этого полезные выводы.

С какими розничными партнерами работает Loop? Где еще кроме сайта Loop можно купить такие товары P&G?

В настоящее время эксклюзивным партнером Loop в Париже является сеть супермаркетов Carrefour, а в Нью-Йорке — сети Kroger и Walgreens. Сейчас эти розничные партнеры интегрируют интерфейс заказов Loop в собственные сайты, а затем добавят функционал сдачи упаковки и получения заказов в магазинах, фактически создавая в них целые ряды и отделы без упаковочного мусора.

Какие меры по внедрению перерабатываемой (в том числе в более ценные материалы) упаковки принимает P&G помимо работы с Loop?

Мы активно работаем над системой снижения объема пластиковых отходов на всех этапах операционной деятельности компании и реализуем модели замкнутого цикла, привлекая партнеров из самых разных сфер.

Как производитель товаров народного потребления, мы стремимся производить упаковку уже с расчетом на ее неоднократную эксплуатацию. К 2030 году мы намерены полностью перейти на вторично перерабатываемую или повторно используемую упаковку. К примеру, российским потребителям мы предлагаем шампунь Head & Shoulders в полностью перерабатываемых бутылках, на 25% состоящих из переработанного пластика. Кроме того, мы взяли обязательство к 2030 году на 50% сократить использование первичного пластика в упаковке. Это масштабная цель, которую мы планируем достигнуть за счет облегчения упаковки, расширенного применения переработанного пластика, а также использования альтернативных материалов по мере целесообразности. По нашим оценкам, это позволит нам отказаться от использования более 300 тыс. тонн первичного пластика в год.

Мы обязались найти способы покончить с загрязнением пластиком Мирового океана. Поэтому мы занимаем ключевую позицию в работе Альянса по прекращению загрязнения пластиком (AEPW), в рамках которого вместе с другими компаниями инвестируем в инфраструктуру для сбора, вторпереработки и повторного использования пластика.

Бритвенный станок Gillette в многоразовой упаковке для проекта Loop Фото: Procter & Gamble

Мы объединили силы с такими организациями, как проект «Океан» (The Ocean Project), TerraCycle и Проект по переработке (The Recycling Project), в рамках ряда инициатив, которые дают людям возможность и побуждают их занимать более активную позицию в вопросе вторичной переработки мусора. Изменение мышления и создание позитивных стимулов поможет людям увидеть в пластиковом мусоре ресурс, который не нужно выбрасывать. Например, в этом году мы запустили в России стратегическое партнерство с сетью гипермаркетов «Лента». Программа «Я выбираю чистую Россию!» призвана привлечь внимание россиян к проблеме ответственного потребления. В ходе первого этапа программы мы занимались сбором пластика и чистили парки — участие приняли более 5 тыс. волонтеров. Второй этап реализовывался в сотрудничестве с Всемирным фондом дикой природы в России. Мы передали 6 млн руб. на проект WWF по сохранению уникальной экосистемы бассейна реки Амур, одной из десяти крупнейших рек мира, которые несут в океаны максимальный объем пластикового мусора.

Мы разработали революционную технологию, которая позволяет очищать и перерабатывать полипропилен для вторичного использования. Для масштабирования технологии мы передали лицензию компании PureCycle, чтобы перерабатывать полипропилен смогли и другие производители. Стабильная выработка высококачественного вторично перерабатываемого и возобновляемого полипропилена позволит обеспечить для этого сырья выгодный стоимостно-ценностный баланс и повысит спрос на него. Кроме того, P&G в Европе выступает инициатором установки мировых стандартов для технологий упаковочных водяных знаков и меток, призванных упростить разделение отходов на сортировочных и перерабатывающих предприятиях.

Анна Минакова