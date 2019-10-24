Встреча гигантов

12 сентября этого года открылась 5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Этот масштабный фестиваль, включающий в себя не только выставочные проекты на различных площадках, но и интеллектуальную платформу с симпозиумом, лекциями, мастер-классами, художественные резиденции на промышленных площадях, охватывающие весь Урал, завершится 1 декабря.

Впервые одной из площадок основной программы в Екатеринбурге стал действующий завод. Такой масштабный проект требует помимо государственной поддержки больших спонсорских вложений. «Ъ-Инициативы» выяснил у компаний и фондов, поддерживающих Уральскую биеннале, почему их выбор был сделан в пользу той или иной программы этого смотра современного искусства.

«Ростех» и основная программа биеннале

Нашу политику в сфере спонсорства и благотворительности можно описать тремя словами: технологии, культура, человек. Это три основных направления, которые мы поддерживаем и делаем это с четким осознанием правильности своих действий. Поддержка «Ростехом» культурных инициатив помогает придать современное звучание традиционным формам искусства и стимулирует интерес к истории и культуре нашей страны. Один из ключевых проектов с нашим участием — 5-я Индустриальная биеннале, которая в этом году проходит на площадке нашего предприятия — Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). Мы впервые открыли для публики режимный объект, фактически перестроили часть завода, чтобы отделить производственные цеха от помещений, отведенных под биеннале. Так мы даем гостям и участникам возможность своими глазами увидеть совершенство высокоточного промышленного производства и открываем новые перспективы для творчества. Сотрудники завода благодаря биеннале смогли по-новому взглянуть на свое предприятие и ценность их труда.

5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства Фото: пресс-служба Уральской биеннале

Мероприятие значимо также для сохранения исторической памяти — в его рамках мы реализовали уникальный исследовательский проект, посвященный истории завода с 1837 года. Выбор площадки резонирует и с темой биеннале, которой в этом году выбрано бессмертие. УОМЗ производит неонатальную технику, в том числе оборудование, необходимое для сохранения жизни новорожденных. Олег Евтушенко, исполнительный директор госкорпорации «Ростех»

СИБУР и культурная программа в городах присутствия корпорации

Поддержка культуры и искусства — одно из шести приоритетных направлений нашей программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Ключевая задача программы — создание комфортной, качественной среды в тех городах, где расположены предприятия компании. Чтобы людям хотелось там жить и работать, чтобы эти города были привлекательны для высококвалифицированных специалистов, чтобы горожане видели возможности самореализации для себя и своих детей.

5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства Фото: пресс-служба Уральской биеннале

Так вот, для нас качество жизни в каждом городе — это в значительной степени уровень культуры. И под культурой мы понимаем ту самую среду, а не просто набор концертов, спектаклей и выставок. Среда, которая не только насыщена событиями, но и благоприятна для местных творцов и художников, позволяет им реализовывать как традиционные, так и новаторские проекты, создает условия для их встречи с публикой и стимулирует создание уникальных культурных продуктов.

5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства Фото: пресс-служба Уральской биеннале

И с этой точки зрения партнерство с Уральской биеннале имеет для нас большое значение. Во-первых, кураторы биеннале помогают нам создавать вдохновляющую атмосферу в наших городах и привлекают к ним внимание ведущих российских и международных экспертов в рамках образовательных программ. Во-вторых, кураторские школы и арт-резиденции, в которых принимают участие деятели культуры и искусства из городов присутствия компании, позволяют существенно расширить творческие горизонты участников, дать им новые знания, инструменты и возможности для творчества. И мы очень надеемся, что в результате им удастся поднять культуру и искусство в наших городах на качественно новый уровень. Наконец, мы получаем возможность стать частью важного процесса децентрализации культурной жизни и тем самым внести свой вклад в более устойчивое развитие нашей страны. Станислав Каспаров, директор по обеспечению поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа

«Металлоинвест» и арт-резиденция в Новотроицке

У благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» есть большой региональный проект — культурная платформа АРТ-ОКНО, который реализуется в городах присутствия предприятий компании «Металлоинвест». Преимущественно это малые промышленные моногорода. В рамках платформы мы проводим более 200 зрительских и профессиональных культурных мероприятий в год. Среди них есть инициативы, связанные с современным искусством, которые реализуются совместно с профильными институциями. В сотрудничестве с Уральской индустриальной биеннале мы организовали арт-резиденцию в Новотроицке. Взаимодействие с художником из Швейцарии Люком Маттенбергером стало первым опытом знакомства с современным искусством жителей города. Кроме того, в рамках грантовой программы платформы получают поддержку и локальные проекты в области современного искусства. Марьяна Золина, руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО

5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства Фото: пресс-служба Уральской биеннале

Фонд Прохорова и основной проект биеннале

Фонд Михаила Прохорова с момента своего основания был ориентирован на поддержку и развитие культурной жизни в регионах, поэтому мы были рады стать генеральным партнером Уральской индустриальной биеннале, одного из важнейших событий в области современного искусства в России. Этот союз очень важен для нас, поскольку благодаря биеннале Урал становится частью мирового интеллектуального пространства, активным участником дебатов о локальном и глобальном в истории и культуре. Другая черта биеннале, близкая концепции фонда,— это стремление вывести искусство в городскую среду и тем самым гуманизировать общественное пространство. Ирина Прохорова, соучредитель Фонда Михаила Прохорова

Фонд Потанина и исследовательская работа

В филантропии часто обсуждается целесообразность поддержки масштабных инициатив. Уральская индустриальная биеннале своим примером доказала эту необходимость. Наше многолетнее сотрудничество с биеннале — осознанный выбор фонда. Важно, что кроме традиционных выставочных форматов — основного проекта, программы арт-резиденций и лабораторий — Уральская биеннале предложила подходы, которые заставляют нас переосмыслить опыт этой площадки. Будь то формирование архива, исследования, связанные с накопленным опытом, или традиционные форумы, которые мы проводим в партнерстве с момента их появления. Вместе с коллегами мы исследуем «эффект биеннале»: как взаимодействуют индустрия, город и регион с этим творческим праздником, что меняется в жизни людей после окончания биеннале.

5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства Фото: пресс-служба Уральской биеннале

В этом году Уральская биеннале совершила еще один прорыв, шагнув на территорию действующего производства — Уральского оптико-механического завода, на котором заняты 3 тыс. рабочих и служащих. И это не просто смена локаций и формата. Это прежде всего изменение восприятия, что есть современное искусство, какие у нас внутренние границы и можем ли мы открыться себе, городу и миру. Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина

Александр Щуренков