Да будет свет

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию здание музейного центра «Эрмитаж», который будет построен в рамках проекта «Зиларт» компании ЛСР.

Самой интересной частью проекта является свет. Инсоляция музейного комплекса будет рассчитана так, чтобы разные категории предметов располагались в помещениях с максимально подходящим для них освещением, а количество дневного света в здании было максимально возможным. Освещение для каждого помещения расписано по минутам, причем учтено то, каким оно будет в разное время года.

Интересно и то, что в «Эрмитаже» планируют создать открытую галерею, которая будет просматриваться с улицы. Ее экспонаты, по мысли создателей, будут привлекать публику в музейный центр. Само здание обещают передать городу.

Впервые в Арктике

Фото: Газпромнефть

Летом этого года в районе архипелага Земля Франца-Иосифа состоялась первая исследовательская экспедиция в рамках проекта «Нарвал. Легенда Арктики». Проект осуществляется по инициативе компании «Газпромнефть» и является экологической частью ее программы «Время Арктики». Экспедиция при участии Института проблем экологии и эволюции РАН им. А. Н. Северцова продолжалась четыре недели. Исследователи обнаружили у островов архипелага группы нарвалов общим числом около 30 животных — взрослых и детенышей. Этот редкий вид зубатых китов обитает в водах Северного Ледовитого океана, при этом в арктической зоне России до сих пор не исследовались границы распространения нарвалов и численность популяции.

«Полученные результаты еще предстоит обработать и осмыслить, но уже сейчас можно сказать, что собран очень ценный научный материал. Надеемся, что нам удастся ответить на вопросы о среде обитания нарвалов, других морских млекопитающих и птиц в условиях меняющегося климата Арктики»,- сказал научный руководитель проекта Дмитрий Глазов. Исследования продолжатся до 2022 года.

Швейцарцы в музее

Сотрудничество Лувра и швейцарской часовой компании Vacheron Constantin началось в 2016 году с реставрации предмета из коллекции музея — часов XVIII века La Creation du Monde («Сотворение мира»), подаренных королю Людовику XV в. 1754 году и хранившихся в Национальном музее дворцов Версаля и Трианона. Теперь партнерство решили продолжить и начать, как говорят представители Лувра и Vacheron Constantin, «творческое и культурное сотрудничество», в рамках которого обещают представить несколько совместных проектов. О совместных планах было объявлено 28 октября, поэтому подробностей пока мало. Сами вовлеченные стороны ограничиваются пока лишь довольно общими словами. «Лувр всегда был динамичным пространством, вдохновляющим творческие умы всех времен. Я рад, что дом Vacheron Constantin, всецело преданный кропотливому и незаурядному мастерству, которого требует высокое часовое искусство, сегодня черпает вдохновение в коллекциях Лувра, знакомясь с экспонатами и техниками, которые подпитывают и усиливают его интерес к красоте»,- прокомментировал директор Лувра Жан-Люк Мартинес.

Женский взгляд

Фото: Max Mara

В середине октября в Реджо-Эмилии в фонде Collezione Maramotti бренд Max Mara показал проект Хелен Кэммок — победительницы 7-го конкурса Max Mara Prize for Women. Также объявлен список пяти финалисток, которые поборются за возможность представить персональную выставку в лондонской галерее Whitechapel летом 2021 года. Новыми соискательницами премии стали Эллисон Катц, Кэти Шваб, Тай Шани, Эмма Тэлбот и Ханна Тууликки. В сотрудничестве с известной британской галереей бренд Max Mara учредил приз в 2005 году. По традиции в жюри входят директор Whitechapel Ивона Блазвик, а также известные женщины из мира искусства — галерист, коллекционер и арт-критик. Список последних меняется раз в два года. Представленный в Лондоне проект лауреата затем всегда показывают на родине Max Mara — в стенах художественного фонда семьи Марамотти, основавшей этот бренд.

Цветная волна

Фото: Jens Ziehe/Katharina Grosse and VG Bild-Kunst Bonn, 2019

Художница Катарина Гроссе и Parley for Oceans выпустили лимитированную серию вручную окрашенных досок для серфинга, в производстве которых используется этично полученная древесина, а пластик и стекловолокно сведены к минимуму. Все средства от продажи будут переданы на программы Parley for Oceans, направленные на борьбу с загрязнением океанов пластиком. Эти программы фонд проводит в 28 странах, его поддерживают также Adidas, American Express, ООН, островное государство Мальдивы и другие. Приобрести арт-объект можно в магазине галереи Gagosian в Нью-Йорке.

Миллион археологам

Фото: Bvlgari

Компания Bulgari объявила о пожертвовании €500 тыс. археологической зоне Ларго Арджентина (там находятся фрагменты четырех древнеримских храмов и фундамент из туфа курии Помпея), которые будут потрачены на работы по развитию территории. Переведены они в рамках соглашения, подписанного ранее городской администрацией Рима и римским брендом. Полмиллиона добавлены к уже ранее внесенным €485 593,58. Именно столько — с точностью до копейки — осталось от €1,5 млн, выделенных Bulgari в 2014 году на восстановление Испанской лестницы. Среди запланированных работ на территории Ларго Арджентина — строительство пешеходных дорожек, превращение в музей зоны, используемой сейчас в качестве хранилища артефактов, и создание сервисов для удобного отдыха посетителей.

«Рим, столичный город в истории и современной жизни, благодаря Bulgari снова сможет насладиться одним из замечательных археологических памятников, расположенных в самом его сердце. Вместе с заместителем мэра Лукой Бергамо мы работаем над тем, чтобы расширить для жителей и гостей Рима доступ к культурным достопримечательностям»,- прокомментировала мэр Рима Вирджиния Раджи.