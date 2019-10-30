Суд оштрафовал главреда Koza press на 70 тыс. рублей за неуважение к власти

Нижегородский районный суд оштрафовал главного редактора регионального издания Koza press Ирину Славину на 70 тыс. руб. по статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост о Шахунье. Это самый большой штраф, который когда-либо применялся за данное нарушение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. При этом максимальное наказание по этой части статьи — штраф 100 тыс. руб.

По словам правозащитника, госпожа Славина опубликовала в Facebook пост с предложением переименовать нижегородский город Шахунья «в Шах.йню» из-за того, что на одном из домов повесили изображение Иосифа Сталина. Полиция начала проверку с участием доктора филологических наук из-за содержащегося в сообщении элемента нецензурной лексики. Защищал журналистку адвокат «Агоры» Евгений Губин.

Проект закона о неуважении к власти разработали глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин (все — от «Единой России»). Президент Владимир Путин подписал закон 18 марта 2019 года. Закон вступил в силу с 29 марта. Документом за оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Подробнее про закон о неуважении к власти — в публикации “Ъ”.